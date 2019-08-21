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即市新聞

21/08/2019 13:36

【藥品目錄】沈慶洪：更多藥品納入目錄或需降價，藥股勿過份樂觀

　　《經濟通通訊社記者盧逸文２１日報道》國家醫保局最新藥品目錄，新增１４８個品種中西
藥，刺激醫藥股今早普上升，不過騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》坦言，
消息對醫藥股的利好未必如市場預期大，中央政府的醫藥大方針始終是帶量採購，有如針對中資
電訊公司的提速降費，故市場不應過份樂觀。
　　今次新增藥品主要覆蓋國家基本藥物、癌症及罕見病等重大疾病治療用藥、慢性病藥，沈慶
洪指出，今次的政策其實都可以視之為「雙刃劍」，一方面可以理解為更多藥品納入目錄，醫藥
公司的收入自然增加，但另一方面中央政府或會要求醫藥公司降費提供藥品，變相令盈利減少，
故他提醒，投資者買賣醫藥股時需評估政策風險。

＊石藥、中生製藥不應現價追入＊

　　沈慶洪直言，早前中央政府在帶量採購上又再「出手」，執行地區或擴圍至所有省份與地區
，涉及公立醫療機構，降費比例都達六至九成，故在政策層面醫藥股處於不利位置。他續指，在
投資上政策層面消息能夠帶動板塊向上的時間有限，加上市場只是「為炒而炒」，故難以判斷資
金何時會突然流走，這亦是「炒消息」的風險。
　　石藥集團（０１０９３）藥品沒有被調入新國家醫保藥品目錄，惟半日股價急升逾６％帶領
港股向上，沈慶洪認為，目前石藥的股價始終較為昂貴，建議投資者不應在現價買入。他又指，
對石藥的中期業績持正面態度，相信第三季業務都會按軌道增長，不過以全年計未必有驚喜，相
信增長都會維持在近三成左右。至於同為醫藥藍籌的中國生物製藥（０１１７７），半日亦升逾
６％，其在走勢與石藥相似，近日亦愈升愈有，不故亦不應現價買入，待跌至１０元以下方可吸
納。

＊藥品分銷批發股份非炒作首選＊

　　是次新調入藥品中，中成藥是西藥的兩倍以上，而目前新目錄共收載西藥１３２２個、中成
藥１３２１個。雖然西藥企業好像處於弱勢，但沈慶洪坦言，這沒有必然的關係，相信其股價與
基本面表現比較相關，而藥明系股份，如藥明康德（０２３５９）、藥明生物（０２２６９）有
相對較大的升幅，相信是因為股份在市場上有資金支持。
　　他亦補充，如果投資者志在炒作醫藥股，不應買入國藥控股（０１０９９）等藥品分銷、批
發企業，因為其升勢比較慢，或會在資金流走前亦未達至獲利水平。

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