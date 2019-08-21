【新股上市】消息：阿里巴巴延遲本港上市時間至今年十月份

《經濟通通訊社２１日專訊》據《路透社》引述消息人士稱，阿里巴巴原定最快於８月下旬

在聯交所上市，但由於本港政局仍然不穩，阿里巴巴管理層決定將上市時間押後至最快今年十月

。

早前有報導指，阿里巴巴已經與港交所 （００３８８）上市委員會會員探討，但尚未出席

上市聆訊。阿里巴巴計劃集資１００億至１５０億美元（約７８０億至１１７０億港元），若然

於今年成功啟動上市計劃，預期將可成為今年規模最大的ＩＰＯ。（ｔｔ）

