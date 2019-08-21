《經濟通通訊社２１日專訊》據《路透社》引述消息人士稱，阿里巴巴原定最快於８月下旬
在聯交所上市，但由於本港政局仍然不穩，阿里巴巴管理層決定將上市時間押後至最快今年十月
。
早前有報導指，阿里巴巴已經與港交所 （００３８８）上市委員會會員探討，但尚未出席
上市聆訊。阿里巴巴計劃集資１００億至１５０億美元（約７８０億至１１７０億港元），若然
於今年成功啟動上市計劃，預期將可成為今年規模最大的ＩＰＯ。（ｔｔ）
21/08/2019 11:16
【新股上市】消息：阿里巴巴延遲本港上市時間至今年十月份
《經濟通通訊社２１日專訊》據《路透社》引述消息人士稱，阿里巴巴原定最快於８月下旬
在聯交所上市，但由於本港政局仍然不穩，阿里巴巴管理層決定將上市時間押後至最快今年十月
。
早前有報導指，阿里巴巴已經與港交所 （００３８８）上市委員會會員探討，但尚未出席
上市聆訊。阿里巴巴計劃集資１００億至１５０億美元（約７８０億至１１７０億港元），若然
於今年成功啟動上市計劃，預期將可成為今年規模最大的ＩＰＯ。（ｔｔ）
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