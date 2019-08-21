《盤後部署》大市氣氛有轉差跡象，短線恐下試２５９００點

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚（１９日）美股三大指數向下，結束連續三日升勢，道指

更失守二萬六關。中美貿易戰疑似再升溫，因為美國總統特朗普指，必須在貿易問題上對付中國

，港股今早低開７１點報２６１６０點，其後更低見２６０７５挫１５５點。不過，中午收市前

由跌轉升，主要由於醫藥股受最新藥品目錄公布利好走高。

午後表現牛皮，升跌幅維持在５０點內，收市前略為回順，最高見２６３１８漲８７點，最

終恆指收報２６２７０點，升３８點或０﹒１５％。主板成交７５０﹒９４億元，按日跌逾

５﹒５％。國企指數報１０１７７，升４４點或０﹒４４％。

內地Ａ股表現同樣牛皮，上證綜指報２８８０，升不足１點或０﹒０１％，深證指報

９３２２，跌５點或０﹒０６％，兩市成交４５４５億元人民幣。



＊債券收益率不斷下跌，美債市場恐出現泡沫化＊



諾貝爾經濟學獎得獎者羅伯席勒日前（２０日）對聯儲局上月減息決定作出質疑，並指決定

只會對市場造成心理傷害。他直言，該決定沒有實際減息作用。相反，此舉更引發市場對經濟衰

退的憂慮，為市場帶來警告的信號。本周四（２２日）本港時間凌晨兩點，聯儲局將會公布上月

議息會議記錄，主席鮑威爾亦將於本周五（２３日）在全球央行年會上發表重要演講，未知會否

透露下月減息與否的取態。

目前全球約三分一的公債收益率已由正轉負，各大行分析均認為，在中美貿易戰問題未見解

決，加上全球經濟前景未見好轉下，債券收益率將繼續走低。摩通分析更指出，即使收益率持續

走低，市場仍繼續買進債券，債券市場的定位開始變得非常極端，而收益率正出現螺旋式下降，

將利率推向更低水平。摩通又警告，明年貿易戰若有好轉，又或市場相信政策有刺激作用，收益

率可能快速轉升，投資債券突然失去吸引力，或會導致金融市場失序，而如果公債市場出現泡沫

爆破，情況將會不堪設想。



＊保力加通道頂部有向下跡象，港股走勢未樂觀＊



港股連續兩日表現牛皮，反映中美貿易戰及本地政局問題持續困擾市場氣氛。從技術指標看

，目前保力加通道頂部出現向下跡象，或意味港股的潛在升幅正進一步收窄。同時，５０天線（

２７６２１點）及２５０天線（２７４７３點）目前僅相差１４８點，隨著大市氣氛轉差，恐會

出現終極死亡交叉，即５０天線跌穿２５０天線，港股潛在跌幅或會低見２４５００點水平。另

外，大市成交正在回軟，由周一（１９日）近千億水平跌至近７００至８００億元水平，反映投

資者對後市並不樂觀。

中央明日起一連五日將舉行全國人大常委會會議，且臨近「十﹒一」國慶黃金周，不排除中

央會對香港示威人士用上更強硬的措辭，令本港政治氣氛更為緊張，恐不利港股走勢。以上日恆

指牛熊證街貨分布為例，牛證重貨區在２５９００至２５９５０點，大戶存在誘因推低大市，因

此恆指周內或再下試２５９００點以下水平。（ａｌ）（ｚｚ）

