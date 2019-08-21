【貿易開戰】特朗普：無論短期內是否傷害美國經濟都必須對付中國

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，必須在貿易問題上與中國抗衡，即使這

會對美國經濟造成短期傷害，因為中方在數十年來一直在欺騙美國。

他稱，總得有人來對付中國，這是必須要做的事，認為美國已被中國佔便宜至少２５年，現

在是時候採取行動。

民主黨人表示，特朗普的貿易政策構成嚴重的短期風險，美國股市上周亦因對經濟衰退的擔

憂而重挫。正在尋求連任的特朗普再次駁斥有關經濟衰退的說法，認為美國離衰退還很遠。（ｍ

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