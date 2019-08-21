《經濟通通訊社２１日專訊》歐盟拒絕英國首相約翰遜提出的重啟脫歐協議磋商的要求，稱
英國未能提出任何切實可行的替代方案，以取代雙方商定的愛爾蘭邊境保障條款。
在與法國總統馬克龍及德國總理默克爾會晤之前，約翰遜首次向歐盟提出申請，致信歐洲理
事會主席圖斯克要求取消愛爾蘭邊境保障條款。
目前英國政局動盪，最終英國將以何種方式、何時、甚至是否真的離開歐盟仍是未知之數。
有歐盟國家的外交官指責約翰遜的信件純粹是一場公關騷，並不是為了推動建設性的談判，而是
為與歐盟的「互相指罵遊戲」創造條件。（ｍｎ）
21/08/2019 08:41
【脫歐之後】約翰遜首次向歐盟申請重啟脫歐協議磋商，惟已遭拒絕
《經濟通通訊社２１日專訊》歐盟拒絕英國首相約翰遜提出的重啟脫歐協議磋商的要求，稱
英國未能提出任何切實可行的替代方案，以取代雙方商定的愛爾蘭邊境保障條款。
在與法國總統馬克龍及德國總理默克爾會晤之前，約翰遜首次向歐盟提出申請，致信歐洲理
事會主席圖斯克要求取消愛爾蘭邊境保障條款。
目前英國政局動盪，最終英國將以何種方式、何時、甚至是否真的離開歐盟仍是未知之數。
有歐盟國家的外交官指責約翰遜的信件純粹是一場公關騷，並不是為了推動建設性的談判，而是
為與歐盟的「互相指罵遊戲」創造條件。（ｍｎ）
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