《經濟通通訊社２１日專訊》據日媒引述日本年度《防衛白皮書》草案內容報道，白皮書會
首次聲稱北韓可能已經擁有迷你核彈頭，並上調對北韓核武能力的評估。
在去年的《防衛白皮書》中，日本政府認為北韓有可能完成迷你核彈頭的製造工作。
日本政府打算在９月中旬的內閣會議上批准這份《防衛白皮書》，報告將維持北韓的軍事活
動帶來嚴重兼且逼切威脅的評估。（ｍｎ）
21/08/2019 10:22
【朝鮮局勢】據報日本《防衛白皮書》將稱北韓擁有迷你核彈頭
《經濟通通訊社２１日專訊》據日媒引述日本年度《防衛白皮書》草案內容報道，白皮書會
首次聲稱北韓可能已經擁有迷你核彈頭，並上調對北韓核武能力的評估。
在去年的《防衛白皮書》中，日本政府認為北韓有可能完成迷你核彈頭的製造工作。
日本政府打算在９月中旬的內閣會議上批准這份《防衛白皮書》，報告將維持北韓的軍事活
動帶來嚴重兼且逼切威脅的評估。（ｍｎ）
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