《經濟通通訊社２１日專訊》華為財務總監孟晚舟周二在公布的法庭文件中辯稱，加拿大應
暫停將她引渡至美國，因為加拿大及美國有執法不當行為。
孟晚舟的律師稱，她在溫哥華機場被非法扣留、搜查及審訊，上述的行動是為了聯邦調查局
（ＦＢＩ）及其他美國部門的利益，而且可能是在這些部門的指示下所進行。律師亦正尋求獲得
加拿大與美國有關部門之間的通訊記錄，以支持他們的說法。
這些律師在法庭記錄中表示，孟晚舟是美國在經濟、權力及貿易中的談判籌碼，否認孟晚舟
有違反美國對伊朗的制裁。（ｍｎ）
21/08/2019 14:12
【華為風波】孟晚舟辯稱加拿大侵犯權利，作出非法搜查及審訊
《經濟通通訊社２１日專訊》華為財務總監孟晚舟周二在公布的法庭文件中辯稱，加拿大應
暫停將她引渡至美國，因為加拿大及美國有執法不當行為。
孟晚舟的律師稱，她在溫哥華機場被非法扣留、搜查及審訊，上述的行動是為了聯邦調查局
（ＦＢＩ）及其他美國部門的利益，而且可能是在這些部門的指示下所進行。律師亦正尋求獲得
加拿大與美國有關部門之間的通訊記錄，以支持他們的說法。
這些律師在法庭記錄中表示，孟晚舟是美國在經濟、權力及貿易中的談判籌碼，否認孟晚舟
有違反美國對伊朗的制裁。（ｍｎ）
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