【華為風波】孟晚舟辯稱加拿大侵犯權利，作出非法搜查及審訊

《經濟通通訊社２１日專訊》華為財務總監孟晚舟周二在公布的法庭文件中辯稱，加拿大應

暫停將她引渡至美國，因為加拿大及美國有執法不當行為。

孟晚舟的律師稱，她在溫哥華機場被非法扣留、搜查及審訊，上述的行動是為了聯邦調查局

（ＦＢＩ）及其他美國部門的利益，而且可能是在這些部門的指示下所進行。律師亦正尋求獲得

加拿大與美國有關部門之間的通訊記錄，以支持他們的說法。

這些律師在法庭記錄中表示，孟晚舟是美國在經濟、權力及貿易中的談判籌碼，否認孟晚舟

有違反美國對伊朗的制裁。（ｍｎ）

