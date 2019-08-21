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21/08/2019 14:45

【日韓相爭】大韓航空宣布停飛６條來往日本航線

　　《經濟通通訊社２１日專訊》大韓航空宣布將大幅縮減飛往日本的航線，共將停運６條航線
，因日韓關係惡化導致訪日需求減少。作為替代，大韓航空將擴大赴東南亞及中國等地的航線。
　　大韓航空上半年虧損４１５０億韓圜（約２７億元），主要原因是韓圜貶值導致以美元計價
的開支及員工薪酬增加。
　　另外，韓亞航空也宣布將在８月２３日至１０月底停飛來往釜山與那霸的航線。（ｍｎ）

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