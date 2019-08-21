《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，日本與美國最高層級貿易協商官員
將於本周碰面，將會尋求縮小在貿易議題上的差距，但對於在９月達成協議的希望正在轉淡，因
雙方未能就農業及汽車業做出讓步。
日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤周三將在華盛頓舉行兩日的會談，希望
能為日本首相安倍晉三以及美國總統特朗普本月在法國召開的七國集團（Ｇ７）峰會期間會面時
做準備，屆時兩位領導人可能討論貿易議題。
美國一直都希望能夠打入日本農業市場，同時亦希望能減少日本對美國的汽車出口。（ｍｎ
）
21/08/2019 15:42
【貿易開戰】美日最高貿易談判代表即將會面，惟下月達協議機會微
《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，日本與美國最高層級貿易協商官員
將於本周碰面，將會尋求縮小在貿易議題上的差距，但對於在９月達成協議的希望正在轉淡，因
雙方未能就農業及汽車業做出讓步。
日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤周三將在華盛頓舉行兩日的會談，希望
能為日本首相安倍晉三以及美國總統特朗普本月在法國召開的七國集團（Ｇ７）峰會期間會面時
做準備，屆時兩位領導人可能討論貿易議題。
美國一直都希望能夠打入日本農業市場，同時亦希望能減少日本對美國的汽車出口。（ｍｎ
）
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
|生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
|FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
|中國故事21/08/2019
爭奪本港客流 深圳機場準備升空
|生財有道21/08/2019
急跌撈咩股？中電息誘吸引
|生財有道21/08/2019
光伏需求回暖 福萊特玻璃有序擴張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰