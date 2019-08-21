  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2019 15:42

【貿易開戰】美日最高貿易談判代表即將會面，惟下月達協議機會微

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，日本與美國最高層級貿易協商官員
將於本周碰面，將會尋求縮小在貿易議題上的差距，但對於在９月達成協議的希望正在轉淡，因
雙方未能就農業及汽車業做出讓步。
　　日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤周三將在華盛頓舉行兩日的會談，希望
能為日本首相安倍晉三以及美國總統特朗普本月在法國召開的七國集團（Ｇ７）峰會期間會面時
做準備，屆時兩位領導人可能討論貿易議題。
　　美國一直都希望能夠打入日本農業市場，同時亦希望能減少日本對美國的汽車出口。（ｍｎ

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
中國故事21/08/2019
爭奪本港客流　深圳機場準備升空
生財有道21/08/2019
急跌撈咩股？中電息誘吸引
生財有道21/08/2019
光伏需求回暖 福萊特玻璃有序擴張
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金