【貿易開戰】美日最高貿易談判代表即將會面，惟下月達協議機會微

《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，日本與美國最高層級貿易協商官員

將於本周碰面，將會尋求縮小在貿易議題上的差距，但對於在９月達成協議的希望正在轉淡，因

雙方未能就農業及汽車業做出讓步。

日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤周三將在華盛頓舉行兩日的會談，希望

能為日本首相安倍晉三以及美國總統特朗普本月在法國召開的七國集團（Ｇ７）峰會期間會面時

做準備，屆時兩位領導人可能討論貿易議題。

美國一直都希望能夠打入日本農業市場，同時亦希望能減少日本對美國的汽車出口。（ｍｎ

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