【脫歐之後】德國工業聯盟：約翰遜要求重談脫歐協議是不負責任

《經濟通通訊社２１日專訊》德國ＢＤＩ工業聯盟表示，英國首相約翰遜呼籲重啟脫歐協議

談判是不負責任，德國企業別無選擇只能為１０月３１日的硬脫歐做準備。

ＢＤＩ執行董事Ｊｏａｃｈｉｍ Ｌａｎｇ在聲明中稱，德國企業支持德國政府及歐盟執委

會堅持已談成協議的做法。

歐盟周二拒絕約翰遜提出的重啟英國脫歐協議談判的要求，稱英國未能提出任何切實可行的

替代方案，以取代雙方協議好的愛爾蘭邊境保障政策。（ｍｎ）

