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21/08/2019 16:36

【脫歐之後】德國工業聯盟：約翰遜要求重談脫歐協議是不負責任

　　《經濟通通訊社２１日專訊》德國ＢＤＩ工業聯盟表示，英國首相約翰遜呼籲重啟脫歐協議
談判是不負責任，德國企業別無選擇只能為１０月３１日的硬脫歐做準備。
　　ＢＤＩ執行董事Ｊｏａｃｈｉｍ　Ｌａｎｇ在聲明中稱，德國企業支持德國政府及歐盟執委
會堅持已談成協議的做法。
　　歐盟周二拒絕約翰遜提出的重啟英國脫歐協議談判的要求，稱英國未能提出任何切實可行的
替代方案，以取代雙方協議好的愛爾蘭邊境保障政策。（ｍｎ）

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