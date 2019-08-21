【修例風暴】麥康奈爾撰文：早晚世界各國都會與香港共同對抗北京

《經濟通通訊社２１日專訊》美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Ｍｉｔｃｈ ＭｃＣｏｎｎ

ｅｌｌ）在《華爾街日報》以《與香港同行》為題撰文，稱早晚世界其他國家將不得不與香港示

威者共同對抗北京。

麥康奈爾在文章指，香港所發生的危機讓世界一次又一次看到，專制統治者試圖壓制人民對

自由、自我表達及自治的天生渴望，這些場景讓人想起１９５６年的布達佩斯及１９６８年的布

拉格之春、１９８９年的天安門廣場及最近數周的莫斯科衝突。

文章指，約２００萬香港人和平示威，展示這個城市過去賴以成功的自由及自治的元素，港

人決心抗議北京剝削減這些自由、違反原先的承諾。示威者希望他們的自由得到保護，領土的自

治得到尊重，以及為被安全部門拘留、殘暴對待或謀殺的人伸張正義。與中國共產黨所宣傳不同

的是，這種公民起義並不是外國的陰謀。

麥康奈爾表明支持擴大《美國－香港政策法》的報告要求，闡清北京對香港的干涉，同時亦

已要求外交關係委員會主席Ｊｉｍ Ｒｉｓｃｈ研究北京在香港的行為以及在其他地區擴大影響

力與監督的情況。另外，麥康奈爾正在與「國家、外國行動和相關項目委員會」主席格雷厄姆（

Ｌｉｎｄｓｅｙ Ｇｒａｈａｍ）合作，為亞洲的民主及人權方案提供資金。（ｍｎ）（ｚｚ）

