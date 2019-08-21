《古臣周記－古臣》公用股逆市都捱沽，無咗避險作用？

《古臣周記》對於一個初初學買股票嘅投資者嚟講，業務同派息都比較穩定嘅公用股係唔錯

嘅選擇。不過，呢排有個別公用股派成績表，有盈利倒退，亦有由盈轉虧，一啲有穩定收租業務

嘅房託亦受本地社會事件牽連。公用股走勢落後，仲唔知跌完未，阿臣真係大跌眼鏡。唔通公用

股用嚟避險嘅作用已經無咗？孖屐前景仍然唔明朗，公用股仲買唔買得過？



＊業務及派息穩定，仍可長線投資＊



要回答呢個問題，先講下公用股有咩特性。一般公用股擁有地區壟斷嘅民生相關公共事業，

收入穩定同有充足嘅現金流，加上有穩定嘅派息政策，吸引唔少人用嚟長線投資。因此，每當孖

屐恐慌情緒上升，呢啲相對穩定嘅公用股可以暫時成為資金嘅避險處。除非遇上經濟衰退或大跌

市，唔係嘅話轉投公用股會著數過揸黃金，因為後者係無息收嘅。

換言之，即使公司發咗盈警，以至業績倒退，只要長遠基本業務仍然維持平穩增長、現金流

無點受到影響，同埋維持派息嘅話，仍然可以趁低吸納嚟長揸。



＊中電盈利料受利潤管制政策所限＊



先同大家睇下隻今年上半年由盈轉虧嘅中電（００００２）。公司期內錄得９﹒０７億銀虧

損，舊年同期就賺７４﹒３６億銀。第二期中期股息每股０﹒６３銀，管理層表示，有信心維持

穩定派息。

中電錄得虧損主要因為澳洲業務商譽減值而由盈轉虧，但由於係非現金項目，所以唔影響公

司現金流，派息同樣有穩定增長。不過，受香江舊年十月生效嘅「兩電」利潤管制協議影響，加

上澳洲業務收入減少，集團上半年嘅現金流量按年下跌逾三成七。管理層亦預料，澳洲新嘅電價

規管機制已喺今年七月生效，將直接影響下半年嘅盈利。

睇嚟中電基本業務盈利因為地方政策（香江同澳洲嘅利潤管制協議），面臨下滑嘅風險，就

算保持一樣派息，缸友都可能有賺息蝕價嘅風險，因為股價走勢未必會好靚仔！



＊若社會氣氛改善，港鐵望續向上＊



另一隻盈利倒退嘅係港鐵（０００６６），上半年純利按年下跌逾兩成二，維持中期息

０﹒２５銀。拖累業績嘅主因係公司需為旗下沙中線紅磡站同屯馬線，以及米字國業務作出超過

２４億銀嘅撥備。由於沙中線嘅最終嘅法律責任誰屬，同埋具體支出仍未確定，未來用唔用得晒

啲撥備，或者需唔需要再增加都未知，呢方面係一個隱憂。

除咗地鐵車務，佢亦有一半喺地產業務，公司預期「日出康城」第五期同第七期商場視乎進

度喺下半年入帳，有機會抵銷返上半年嘅撥備。另外，當前社會氣氛緊張，孖屐憂慮連串示威事

件會影響港鐵日常車務，甚至旗下商場嘅生意，拖累佢嘅股價。近日孖屐氣氛轉好，佢反彈力度

都幾強，顯示缸友對佢前景都有信心。不過，港鐵今年累計升幅超過兩成，目前息率都係得

２﹒４８厘（詳見下表），加上重返早前高位仍面對阻力，買嚟收息兼賺價嘅吸引力又爭少少。



＊煤氣內地業務受到人仔貶值影響＊



講到揀公用股，阿臣就推薦業務前景相對明朗兼年年十送一紅股嘅煤氣（００００３）。公

司噚日啱啱公布業績，上半年純利按年下跌近一成九，中期息維持１２仙。雖然本地煤氣業務銷

售因為餐飲業需求放緩而下跌，但營業額佔比較高的內地燃氣業務就有增長。公司指出，內地積

極推動天然氣使用，令集團相關業務得以持續受惠。不過，要留意番隨住人民幣下半年料繼續走

弱，將對集團盈利造成負面影響。

煤氣股價喺績前已被炒起，放榜後今日（２１日）沽壓都幾大。但見到神州同花旗國嘅貿易

戰仍然膠著，加上本地政局難以喺短期內解決，孖屐唔明朗因素都大，阿臣認為，煤氣仍然具備

避險能力，而且隨著股價下跌，息率都上返２厘，所以阿臣個倉計劃趁佢回調至１６蚊邊，買入

一手１０００股。



表列本地公用股息率比較：



股份 現價（升跌幅％） 息率

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中電 （００００２） ８２﹒２５銀（－０﹒４８） ３﹒７２０

煤氣 （００００３） １６﹒３６銀（－４﹒３３） ２﹒００９

（未計十送一紅股）

電能實業（００００６） ５４﹒０５銀（－０﹒８３） ５﹒１７６

港鐵公司（０００６６） ４８﹒３０銀（－０﹒７２） ２﹒４８２

長江基建（０１０３８） ５６﹒２０銀（＋０﹒０９） ４﹒３２４

港燈 （０２６３８） ７﹒７４銀（無升跌） ４﹒６５９

香港電訊（０６８２３） １２﹒９０銀（＋０﹒６２） ５﹒３６３

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註：資料截至今日１１：１５ａｍ





表列截至８月２１日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １１﹒０４元 ２２０８０元

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股票市值 ： ２２０８０元

剩餘現金 ：１３６２５０元

組合淨值 ：１５８３３０元

組合本月收益表現： －０﹒７０％（截至上月底止組合淨值：１５９４４４元）

組合累計收益表現：＋５０﹒７９％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

