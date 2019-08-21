《談國論企－黎偉成》貸款７月份減少之況須再挺

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１９年７月份同比再

現減少之況，連上半年同比增長放緩，似意味實體經濟似有下行的壓力，政府宜進一步強化財稅

政策，以支持經濟保持穩中有進發展，作為力抗特朗普續在經貿、政治甚至貨幣等問題壓華的其

中積極做法。我對中國經濟前景仍有憧憬。



＊企業短貸需求減弱但長貸仍穩尚可＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１９年７月份所

達１﹒０６萬億元（見表一），較上年同期減少３９７５億元或２６﹒９％，無疑與２０１８年

７月份大幅增長７５﹒６５％至１﹒４５萬億元的高增長高基數底下衍生的效應，但貸款的同比

於２０１９年前７個月已有３個月出現下跌，即７月份以外，還有６月份１﹒６６萬億元的同比

減少１﹒９％，和４月份１﹒０２萬億元的減幅為１３﹒５６％，連同１－６月份累計淨增

９﹒６７萬億元較上年同期僅多增６４４０億元或７﹒１％，而２０１８年上半年淨增９﹒０３

萬億元或１３﹒２９％，顯然有不斷縮減傾向，當非佳事。

金融機構對企業及住戶貸款的最新情況，最令人感到關注的當然是（一）對非金融企業及機

關團體（簡稱：企業）的貸款淨增，於２０１９年７月份僅為２９７４億元（見表二．下同）同

比大幅減少５４﹒２６％，相信與２０１８年７月份６５０１億元大增８３﹒９％高基數有關，

而此項之由上年之大增轉急跌，很大程度受困於企業的短期資金需求明顯減少：（１）短期貸款

於２０１９年７月份淨減２１９５億元，較上年同期所淨減之數多淨減１﹒１２倍，而２０１８

年同期則由對上一年淨增６２６億元轉淨減１０３５億元。

和（２）票據融資於２０１９年７月份淨增１，２８４億元，同比減少４６﹒２４％，而

２０１８年同期則由２０１７年之淨減１，６６２億元轉淨增２３８８億元。

企業的（３）中長期貸款，於２０１９年７月份所達的淨增３６７８億元，同比仍升

５﹒５４％，只是較２０１８年７月份淨增３４８５億元的１２﹒５３％升幅為低，相對於

２０１９年上半年累計淨增３﹒４８萬億元，同比減少６﹒４６％，較上年同期所減

１１﹒６３％少減５﹒１７個百分點，顯然不算差勁。

惟是規模以上工業增加值及社會消費零售總額的增幅，在２０１９年７月份有明顯收窄，在

一定程度意味內需減弱和美國對華所挑起貿易戰漸生壓力，實體經濟似有下行的壓力，始使金融

機構對企業以至個人貸款有所減少，故政府宜進一步強化減稅降費、刺激以供給側為主的內需和

適度定向加大信貸融資力度，應對外與內之困。

反而銀行業（二）對住戶的貸款值得高度關注，因：於２０１９年７月份淨增５１１２億元

，同比少增１９﹒４２％，而２０１８年同期淨增６３４４億元卻增加１２﹒９％，更是相對於

２０１７年７月份所增２２﹒７％要低９﹒８個百分點，便可見情況不可忽視，理由為住戶的各

種各樣貸款是以供給側為主的內需政策的十分直接反應，建議政府促銀行支持住戶多消費投資

。



＊住戶長期貸款穩顯樓市不差短貸轉弱＊



至於住戶的（Ｉ）中長期貸款，於２０１９年７月份淨增４４１７億元，同比減少

３﹒４８％，相對於２０１８年同期４５７６億元略增０﹒７％，實際相去不遠，而結合

２０１９年上半年累計淨增２﹒７５萬億元，同比增長１０％，扭轉２０１８年同期減少

１１﹒３４％之況，情況尚可接受。住宅中長期貸款很大程度與購買商品用住房有關。國家主席

習近平多番申明「房屋是用來住的，不是用來炒的」重要政策，和國務院總理李克強於

《２０１７年政府工作報告》已力求「分類調控房地產市場」及「因城施策去庫存」，曾使住宅

為主的房地產市道不斷降溫，而相關貸款由多時縮減，發展到現今基本回穩，當屬佳態也。

但（ＩＩ）對住戶的短期貸款於２０１９年７月份淨增６９５億元，同比大幅減少

６０﹒６９％，當然遠遜於２０１８年大升６５％至１７６８億元之況，而２０１９年１－６月

份累計淨增１萬億元同比減少９﹒１％。此點可見境內消費信心和行為轉弱，可見零售消費增長

放慢，而這在一定程度受到美國對華挑起貿易戰所衍生的影響。

（三）銀行業的同業市場：（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式交易於

２０１９年７月份成交總額１０９﹒６３萬億元，日均４﹒７７萬億元同比增１５﹒１％，亦受

貸款需求轉弱之困。（ｉｉ）同業市場拆借息率，於７月份的月加權平均利率為２﹒０８％，環

比無疑上升０﹒３８個百分點，但同比下降０﹒３９個百分點，暫時毋須過憂。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０１９年７月 ２０１８年７月

（％） （％）

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住戶貸款 增５１１２ －１９﹒４２ 增６３４４ ＋１２﹒９０

短期－－ 增 ６９５ －６０﹒７０ 增１７６８ ＋６５﹒００

中長期－－ 增４４１７ － ３﹒４８ 增４５７６ ＋ ０﹒７０

非金融機企業及其他部門 增２９７４ －５４﹒２６ 增６５０１ ＋８３﹒９０

短期－－ 減２１９５ ＋１﹒１２倍 減１０３５ －

中長期－－ 增３６７８ ＋ ５﹒５４ 增３４８５ ＋１２﹒５３

票據融資－－ 增１２８４ －４６﹒２４ 增２３８８ －

非銀行業金融機構 增２３２８ ＋４７﹒１４ 增１５８２ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

