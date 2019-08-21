《異動股》煤氣競價結束後現挫逾２％暫領跌藍籌，中期少賺一成九

《經濟通通訊社２１日專訊》香港中華煤氣（００００３）早段競價時段結束後，現價下跌
２﹒４６％，報１６﹒６８元，失守１０天（１６﹒７３２元）及２０天線（１６﹒９９０元）
，暫跌幅最大藍籌；成交約６０萬股，涉資１００１萬元。
煤氣昨日收市後公布，截至今年６月底止，中期純利３８﹒８９億元，按年跌１８﹒８％，
每股盈利２３仙，派中期息每股１２仙。
若未計集團所佔之國際金融中心投資物業重估增值，稅後溢利為３７﹒５２億元，按年下跌
５﹒３％。
期內，未計燃料調整費的營業額為１９９﹒２４億元，按年上升６﹒３％，已計燃料調整費
營業額為２０３﹒５２億元，按年升５﹒７７％。
現時，恆生指數開報２６１６０，下跌７１點或下跌０﹒２７％，主板成交１６﹒７４億元
。國企指數開報１０１０８，下跌２４點或下跌０﹒２４％。
上證綜指報２８７５，下跌４點或下跌０﹒１６％，成交１３﹒６０億元人民幣。
深成指報９３０４，下跌２４點或下跌０﹒２６％，成交２６﹒３６億元人民幣。
煤氣績後大行最新看法：
大行 目標價（元） 評級變動
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大和 １８﹒５０→ １７﹒９０ 跑贏大市→持有
高盛 １７﹒１２→ １５﹒９５ 維持中性
摩通 １５﹒５０→ １４﹒８０ 維持減持
野村 １１﹒４４→ １３﹒１０ 維持減持
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表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中電控股（００００２） ８２﹒２０元 下跌０﹒５４％
電能實業（００００６） ５４﹒５０元 無升跌
港鐵公司（０００６６） ４８﹒７５元 上升０﹒２１％
領展 （００８２３） ９５﹒００元 上升１﹒２８％
長江基建（０１０３８） ５６﹒１５元 無升跌
港燈 （０２６３８） ７﹒７４元 無升跌
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