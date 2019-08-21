《異動股》煤氣競價結束後現挫逾２％暫領跌藍籌，中期少賺一成九

《經濟通通訊社２１日專訊》香港中華煤氣（００００３）早段競價時段結束後，現價下跌

２﹒４６％，報１６﹒６８元，失守１０天（１６﹒７３２元）及２０天線（１６﹒９９０元）

，暫跌幅最大藍籌；成交約６０萬股，涉資１００１萬元。

煤氣昨日收市後公布，截至今年６月底止，中期純利３８﹒８９億元，按年跌１８﹒８％，

每股盈利２３仙，派中期息每股１２仙。

若未計集團所佔之國際金融中心投資物業重估增值，稅後溢利為３７﹒５２億元，按年下跌

５﹒３％。

期內，未計燃料調整費的營業額為１９９﹒２４億元，按年上升６﹒３％，已計燃料調整費

營業額為２０３﹒５２億元，按年升５﹒７７％。

現時，恆生指數開報２６１６０，下跌７１點或下跌０﹒２７％，主板成交１６﹒７４億元

。國企指數開報１０１０８，下跌２４點或下跌０﹒２４％。

上證綜指報２８７５，下跌４點或下跌０﹒１６％，成交１３﹒６０億元人民幣。

深成指報９３０４，下跌２４點或下跌０﹒２６％，成交２６﹒３６億元人民幣。



煤氣績後大行最新看法：



大行 目標價（元） 評級變動

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大和 １８﹒５０→ １７﹒９０ 跑贏大市→持有

高盛 １７﹒１２→ １５﹒９５ 維持中性

摩通 １５﹒５０→ １４﹒８０ 維持減持

野村 １１﹒４４→ １３﹒１０ 維持減持

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電控股（００００２） ８２﹒２０元 下跌０﹒５４％

電能實業（００００６） ５４﹒５０元 無升跌

港鐵公司（０００６６） ４８﹒７５元 上升０﹒２１％

領展 （００８２３） ９５﹒００元 上升１﹒２８％

長江基建（０１０３８） ５６﹒１５元 無升跌

港燈 （０２６３８） ７﹒７４元 無升跌

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