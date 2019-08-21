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21/08/2019 09:24

《異動股》煤氣競價結束後現挫逾２％暫領跌藍籌，中期少賺一成九

　　《經濟通通訊社２１日專訊》香港中華煤氣（００００３）早段競價時段結束後，現價下跌
２﹒４６％，報１６﹒６８元，失守１０天（１６﹒７３２元）及２０天線（１６﹒９９０元）
，暫跌幅最大藍籌；成交約６０萬股，涉資１００１萬元。
　　煤氣昨日收市後公布，截至今年６月底止，中期純利３８﹒８９億元，按年跌１８﹒８％，
每股盈利２３仙，派中期息每股１２仙。
　　若未計集團所佔之國際金融中心投資物業重估增值，稅後溢利為３７﹒５２億元，按年下跌
　５﹒３％。
　　期內，未計燃料調整費的營業額為１９９﹒２４億元，按年上升６﹒３％，已計燃料調整費
營業額為２０３﹒５２億元，按年升５﹒７７％。
　　現時，恆生指數開報２６１６０，下跌７１點或下跌０﹒２７％，主板成交１６﹒７４億元
。國企指數開報１０１０８，下跌２４點或下跌０﹒２４％。
　　上證綜指報２８７５，下跌４點或下跌０﹒１６％，成交１３﹒６０億元人民幣。
　　深成指報９３０４，下跌２４點或下跌０﹒２６％，成交２６﹒３６億元人民幣。

　　煤氣績後大行最新看法：

　　大行　　　　　　　目標價（元）　　　　　評級變動
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大和　　　　１８﹒５０→　１７﹒９０　　跑贏大市→持有
　　高盛　　　　１７﹒１２→　１５﹒９５　　維持中性
　　摩通　　　　１５﹒５０→　１４﹒８０　　維持減持
　　野村　　　　１１﹒４４→　１３﹒１０　　維持減持
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電控股（００００２）　　　８２﹒２０元　　　下跌０﹒５４％
　　電能實業（００００６）　　　５４﹒５０元　　　無升跌
　　港鐵公司（０００６６）　　　４８﹒７５元　　　上升０﹒２１％
　　領展　　（００８２３）　　　９５﹒００元　　　上升１﹒２８％
　　長江基建（０１０３８）　　　５６﹒１５元　　　無升跌
　　港燈　　（０２６３８）　　　　７﹒７４元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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