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即市新聞

21/08/2019 09:45

《中資異動》中芯（９８１）逆市漲近４％，獲高盛升三成二目標價

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中芯國際（００９８１）現價上升３﹒５９％，報８﹒９４元
，升破２０天線（８﹒７７５元）；成交約１０２６萬股，涉資９１７２萬元，主動買盤
７１％。
　　中芯最新獲高盛上調目標價，由８﹒７０調高逾三成二至１１﹒５０元，評級則由中性升至
買入。　
　　現時，恆生指數報２６１５２，下跌７８點或下跌０﹒３０％，主板成交９０﹒９０億元。
國企指數報１０１３３，上升１點或上升０﹒０１％。
　　上證綜指報２８７６，下跌３點或下跌０﹒１０％，成交２６５﹒０７億元人民幣。
　　深成指報９３１２，下跌１６點或下跌０﹒１７％，成交４６３﹒８０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒６９元　　　無升跌
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　９５﹒７０元　　　上升１﹒６５％
　　威雅利　　　（００８５４）　　　３﹒００元　　　無升跌
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１４﹒２０元　　　上升０﹒７１％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　７﹒５０元　　　無升跌
　　海亮國際　　（０２３３６）　　　０﹒４０元　　　無升跌
　　晶門科技　　（０２８７８）　　　０﹒１７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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