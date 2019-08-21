《中資異動》中芯（９８１）逆市漲近４％，獲高盛升三成二目標價

《經濟通通訊社２１日專訊》中芯國際（００９８１）現價上升３﹒５９％，報８﹒９４元

，升破２０天線（８﹒７７５元）；成交約１０２６萬股，涉資９１７２萬元，主動買盤

７１％。

中芯最新獲高盛上調目標價，由８﹒７０調高逾三成二至１１﹒５０元，評級則由中性升至

買入。

現時，恆生指數報２６１５２，下跌７８點或下跌０﹒３０％，主板成交９０﹒９０億元。

國企指數報１０１３３，上升１點或上升０﹒０１％。

上證綜指報２８７６，下跌３點或下跌０﹒１０％，成交２６５﹒０７億元人民幣。

深成指報９３１２，下跌１６點或下跌０﹒１７％，成交４６３﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電華大科技（０００８５） ０﹒６９元 無升跌

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９５﹒７０元 上升１﹒６５％

威雅利 （００８５４） ３﹒００元 無升跌

華虹半導體 （０１３４７） １４﹒２０元 上升０﹒７１％

上海復旦 （０１３８５） ７﹒５０元 無升跌

海亮國際 （０２３３６） ０﹒４０元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒１７元 無升跌

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