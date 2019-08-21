《異動股》１２８個藥品納入擬談判准入範圍，中生升２％

《經濟通通訊社２１日專訊》中生製藥（０１１７７）現價升２﹒１８％，報１０﹒３２元

，為目前最佳藍籌；成交約７２９萬股，涉資７５０４萬元。盤中高見１０﹒４２元。

在國家醫保局召開的媒體吹風會上，初步確定將１２８個藥品納入擬談判准入範圍，包括

１０９個西藥和１９個中成藥。這些藥品的治療領域主要涉及癌症、罕見病等重大疾病、丙肝、

乙肝以及高血壓、糖尿病等慢性病等。

現時，恆生指數報２６１７５點，跌５６點或跌０﹒２１％，主板成交１１１﹒１２億元。

國企指數報１０１４３點，升１０點或升０﹒１０％。

上證綜合指數報２８７７點，跌２點％，成交３２７﹒４７億元人民幣。深證成份指數報９

３１７點，跌１１點，成交５５９﹒０６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） １０﹒３２元 升２﹒１８％

石藥集團（０１０９３） １４﹒７２元 升２﹒２２％

國藥控股（０１０９９） ２８﹒８０元 升３﹒０４％

藥明生物（０２２６９） ８１﹒８０元 跌１﹒４５％

華潤醫藥（０３３２０） ８﹒１０元 跌０﹒３７％

翰森製藥（０３６９２） ２３﹒８０元 升２﹒１５％

百濟神州（０６１６０） ８７﹒３０元 跌２﹒７８％

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（ｕｌ）

