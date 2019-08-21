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即市新聞

21/08/2019 09:56

《異動股》１２８個藥品納入擬談判准入範圍，中生升２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中生製藥（０１１７７）現價升２﹒１８％，報１０﹒３２元
，為目前最佳藍籌；成交約７２９萬股，涉資７５０４萬元。盤中高見１０﹒４２元。
　　在國家醫保局召開的媒體吹風會上，初步確定將１２８個藥品納入擬談判准入範圍，包括
１０９個西藥和１９個中成藥。這些藥品的治療領域主要涉及癌症、罕見病等重大疾病、丙肝、
乙肝以及高血壓、糖尿病等慢性病等。
　　現時，恆生指數報２６１７５點，跌５６點或跌０﹒２１％，主板成交１１１﹒１２億元。
國企指數報１０１４３點，升１０點或升０﹒１０％。
　　上證綜合指數報２８７７點，跌２點％，成交３２７﹒４７億元人民幣。深證成份指數報９
３１７點，跌１１點，成交５５９﹒０６億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒３２元　　　升２﹒１８％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒７２元　　　升２﹒２２％
　　國藥控股（０１０９９）　　２８﹒８０元　　　升３﹒０４％
　　藥明生物（０２２６９）　　８１﹒８０元　　　跌１﹒４５％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　８﹒１０元　　　跌０﹒３７％
　　翰森製藥（０３６９２）　　２３﹒８０元　　　升２﹒１５％
　　百濟神州（０６１６０）　　８７﹒３０元　　　跌２﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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