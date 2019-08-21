《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》天津市紀委監委公告，天津市國資委原黨
委書記、主任李福明涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。
21/08/2019 09:50
【駐京專電】天津市國資委原主任李福明接受審查調查
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》天津市紀委監委公告，天津市國資委原黨
委書記、主任李福明涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。
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