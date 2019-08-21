《午市前瞻》近日成交再次縮減，港股呈易跌難升格局

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股回落，道指結束三連升失守２６０００點關口。在中

美貿易談判展開新一輪電話會議之前，美國總統特朗普繼續放話，指必須在貿易問題上對付中國

，而中國官媒反駁指美國公司倒閉怨不得中國。港股表現繼續牛皮，開市低開７１點報

２６１６０點，其後跌幅擴大至１５５點低見２６０７５，險守２６０００點關口。藥股延續近

日升勢，支持港股由跌轉升，最高見２６２７５點升４３點，最終半日收報２６２６０，升２８

點或升０﹒１１％，主板成交４０２﹒２３億元。國企指數報１０１７７，升４５點或升

０﹒４４％。

上證綜合指數報２８８０，升０﹒５２點或升０﹒０２％；深證成份指數報９３２３，跌５

點或跌０﹒０６％，兩市成交２５９９﹒３億元人民幣。

煤氣（００００３）上半年盈利減少一成九，急瀉５﹒１５％，報１６﹒２２元，為半日跌

幅最大藍籌。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒５２％，報５７﹒１元；騰訊（００７００）有新

的益智遊戲獲批，升０﹒６％，報３３５﹒４元；港交所（００３８８）漲０﹒３２％，報

２５３﹒２元；友邦（０１２９９）跌０﹒３９％，報７７﹒１元；中移動（００９４１）軟０

﹒５２％，報６６﹒９元。



＊醫保局擬納新藥品，藥股走勢強勁＊



國家醫保局在吹風會上初步確定將１２８個藥品納入擬談判准入範圍，包括１０９個西藥和

１９個中成藥，藥股繼續攀升。中生製藥（０１１７７）飆６﹒１４％，報１０﹒７２元，為半

日最佳表現藍籌；石藥（０１０９３）緊隨其後，走高６﹒１１％，報１５﹒２８元，領漲國指

股；國藥（０１０９９）升３﹒７６％，報２９元；藥明康德（０２３５９）漲

３﹒２１％，報８３﹒５５元。

受人行新政變相調低貸款利率所影響，內銀近日走勢落後，今日普遍反彈，建行

（００９３９）漲１﹒０５％，報５﹒７９元；交行（０３３２８）升０﹒１９％，報５﹒３元

；郵儲銀行（０１６５８）中期淨利潤增加一成五至約３７３億元人民幣，走高２﹒９％，報４

﹒６２元；招行（０３９６８）揚０﹒４１％，報３７﹒０５元。

內房績後有追捧，潤地（０１１０９）上半年多賺四成三，獲匯證上調目標價至４３﹒３元

，維持買入評級，揚４﹒７７％，報３２﹒９５元；萬科（０２２０２）中期純利按年增加近三

成，同樣走高２﹒５１％，報２８﹒５５元；雅居樂（０３３８３）升３﹒１５％，報

１０﹒１４元；世房（００８１３）升２﹒５６％，報２２﹒０５元：融創中國（０１９１８）

今日放榜，升２﹒４６％，報３５﹒３５元。



＊內需股持續向上，潤啤連續四日創新高＊



內需股繼續資金吸納，潤啤（００２９１）漲２﹒３９％，報４２﹒９元，兼連續四日創歷

史新高；海底撈（０６８６２）上半年多賺近四成一，飆７﹒６９％，報３４﹒３元；蒙牛

（０２３１９）揚２﹒８３％，報３２﹒６５元；日清食品（０１４７５）飆５﹒０６％，報６

﹒４４元；旺旺（００１５１）微升０﹒４８％，報６﹒３３元。

新經濟股走勢各異，小米（０１８１０）中期純利按年跌逾３３％，單計第二季，利潤更大

幅倒退８６％，股價跌５﹒３％，報８﹒９３元；平安好醫生（０１８３３）績後持續走高，今

日再漲２﹒８８％，報４２﹒９元，創逾三個月新高；閱文（００７７２）升１％報２５﹒２５

元；美團點評（０３６９０）則跌０﹒４４％，報６８﹒６５元。

物管股普遍向上，佳兆業美好（０２１６８）上半年多賺近３倍，揚３﹒１３％，報１４﹒

４８元；永升生活服務（０１９９５）走高２﹒９％，報３﹒９元；和泓服務（０６０９３）飆

８﹒０３％，報１﹒４８元；碧桂園服務（０６０９８）升１﹒４９％，報１９﹒０４元；但彩

生活（０１７７８）績後遭中金削目標價至５﹒７５元，維持中性評級，半日急挫９﹒５６％，

報４﹒５４元。



＊沈慶洪：港股若再觸去年低位２４５４０，恐下試二萬二關＊



聯儲局明日本港時間凌晨（２２日）將會公布上月議息會議記錄，與此同時，美國總統特朗

普又揚言美國今年應減息１厘，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》表示，今

年９月、１２月再減息的機會大，並將會分別減四分一厘，但目前經濟情況未至於太差，相信聯

儲局會基於預防經濟倒退的心態再減息。不過，他坦言，減息未必是利好大市的信號，因為經濟

倒退才需要，而目前美國經濟未至於需要減息１厘，估計明年亦最多減四分一厘息一次，之後再

減機會極微，因為總統大選將至，聯儲局亦不想捲入政治。

沈慶洪直言，即使美國下月減息亦未必能夠利好港股，因為恆指受中美貿易戰及本地政治因

素影響，而該些負面消息都未曾解決；加上近日成交再次縮減，故恆指應該易跌難升。他補充，

目前恆指的升跌是信心的問題，不排除中美會再有利好消息，推動恆指向上，但該兩大問題不容

易解決，升幅不會太大，中長線仍有機會會尋底，若恆指再觸及去年低位２４５４０點，恐會進

一步下試２２０００點。（ａｌ，ｙｋ）

