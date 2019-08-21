【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３０億，買建行中生製藥騰訊沽平保鐵塔

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普揚言必須在貿易問題上對付中國，而中國官媒

反駁指美國公司倒閉怨不得中國。道指結束三連升，失守２６０００點關口，港股周三低開７１

點報２６１６０，午後醫藥股繼續有資金流入支撐大市，港股走強，最高見２６３１８漲８６點

，最終全日收升３８點或０﹒１５％，報２６２７０。



＊北水淨流入金額按日稍增＊



按額度計算，北水全日淨流入３０﹒１５億元人民幣，較周二增加１％。北水淨買入最多的

個股依次是建行（００９３９）、中生製藥（０１１７７）及騰訊（００７００）；淨賣出最多

的依次是平保（０２３１８）、鐵塔（００７８８）及融創（０１９１８）。

主板成交７５０﹒９４億元，按日減少約５﹒５％，其中港股通成交１０１﹒６億元，佔總

成交１３﹒５％。



＊中生製藥獲看好，近３億北水進駐＊



建行再獲７﹒４億元北水買入，成為周三北水淨流入最多的個股，同業工行（０１３９８）

獲１﹒３億元支持；騰訊周二急升後，周三回吐，１﹒８億元北水繼續進駐該股。

新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》公布，２０２０年１月１日起實

施，新增藥品主要覆蓋了國家基本藥物、癌症及罕見病等重大疾病治療用藥、慢性病用藥（如糖

尿病用藥）、兒童用藥等。涵蓋新藥研發業務的中生製藥獲看好，北水全日淨流入２﹒８億元。

平保捱北水沽出１億元，鐵塔被北水沽出６７７８萬元，融創被沽出３３６２萬元。

另外，海底撈「同系」、火鍋湯料生產商頤海國際（０１５７９）公布中期業績，上半年淨

賺２﹒７億元人民幣，按年增加４６﹒５％。頤海國際獲利盤湧現，周三北水流出３２１１萬元

。（ｅｙ）

