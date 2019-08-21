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即市新聞

21/08/2019 16:00

《美元走勢－羅明立》澳洲央行仍有機會減息，澳元高位可空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒６０　　　１０６﹒２７　　　１０６﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０５　　　１﹒１０８８　　　１﹒１０９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１７５　　　１﹒２１２９　　　１﹒２１３２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７９７　　　０﹒９７８０　　　０﹒９７９０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３８　　　７﹒８４０１　　　７﹒８４３１

　　《美元走勢》意大利執政聯盟關係破裂，總理孔特宣布將向總統提出請辭。並指責聯盟黨主
席兼副總理薩爾維尼，為了個人及政治利益，令國家陷入政治不明朗及經濟不穩的危機。意大利
可能提前大選，而聯盟黨可能提出減稅以增加勝算，但結果會令預算赤字上升，激發跟歐盟之間
的矛盾。由於意大利的政治危機、英國脫歐和歐元區有可能再推經濟刺激措施，市場風險上升，
美元作為避險貨幣受到支持，美匯指數升至接近９８﹒５水平。
　　澳洲央行公布８月會議記錄顯示，央行委員們認為較長時間內保持低利率的預期是合理的。
倘若有需要，央行將考慮進一步減息，以實現支持經濟及通脹目標。而在考慮放寬政策前，將評
估國內及全球的經濟情況。至於澳元匯價方面，央行指目前匯率處於數年來最低水平，將有助支
持當地出口及旅遊業。此外，央行指出勞動市場的備用產能超出原先預期，或對當地薪資增長造
成一定壓力。整體而言會議記錄無大新意，對澳元匯價影響亦不大。澳元兌美元維持近日的橫行
狀態，在０﹒６７５水平進行整固。０﹒６８５０╱０﹒６９００的阻力較大。環球經濟下行風
險仍高，相信澳洲央行仍然有機會減息，高位可空。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒００　　　１０５﹒５０　　　１０７﹒５０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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