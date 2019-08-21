《美元走勢－羅明立》澳洲央行仍有機會減息，澳元高位可空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒６０ １０６﹒２７ １０６﹒５８

歐元╱美元 １﹒１１０５ １﹒１０８８ １﹒１０９４

英鎊╱美元 １﹒２１７５ １﹒２１２９ １﹒２１３２

美元╱瑞郎 ０﹒９７９７ ０﹒９７８０ ０﹒９７９０

美元╱港元 ７﹒８４３８ ７﹒８４０１ ７﹒８４３１



《美元走勢》意大利執政聯盟關係破裂，總理孔特宣布將向總統提出請辭。並指責聯盟黨主

席兼副總理薩爾維尼，為了個人及政治利益，令國家陷入政治不明朗及經濟不穩的危機。意大利

可能提前大選，而聯盟黨可能提出減稅以增加勝算，但結果會令預算赤字上升，激發跟歐盟之間

的矛盾。由於意大利的政治危機、英國脫歐和歐元區有可能再推經濟刺激措施，市場風險上升，

美元作為避險貨幣受到支持，美匯指數升至接近９８﹒５水平。

澳洲央行公布８月會議記錄顯示，央行委員們認為較長時間內保持低利率的預期是合理的。

倘若有需要，央行將考慮進一步減息，以實現支持經濟及通脹目標。而在考慮放寬政策前，將評

估國內及全球的經濟情況。至於澳元匯價方面，央行指目前匯率處於數年來最低水平，將有助支

持當地出口及旅遊業。此外，央行指出勞動市場的備用產能超出原先預期，或對當地薪資增長造

成一定壓力。整體而言會議記錄無大新意，對澳元匯價影響亦不大。澳元兌美元維持近日的橫行

狀態，在０﹒６７５水平進行整固。０﹒６８５０╱０﹒６９００的阻力較大。環球經濟下行風

險仍高，相信澳洲央行仍然有機會減息，高位可空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒００ １０５﹒５０ １０７﹒５０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

