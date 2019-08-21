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21/08/2019 08:43

【本港樓市】新世界（１７）機場航天城項目批圖則，將建５幢商廈

　　新世界（０００１７）去年斥２００億元發展的機場航天城項目，獲屋宇署批出圖則，將建
５幢７至８層高的商廈，總樓面達３７３﹒７萬平方呎。
　　發展商去年便曾透露，項目之中餐飲零售佔逾２１０萬平方呎，體驗式娛樂設施及辦公樓面
各佔５７萬平方呎，其餘為公共設施及停車場，工程將於２０２３至２０２７年分階段落成。《
香港經濟日報》

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