【本港樓市】新世界（１７）機場航天城項目批圖則，將建５幢商廈

新世界（０００１７）去年斥２００億元發展的機場航天城項目，獲屋宇署批出圖則，將建

５幢７至８層高的商廈，總樓面達３７３﹒７萬平方呎。

發展商去年便曾透露，項目之中餐飲零售佔逾２１０萬平方呎，體驗式娛樂設施及辦公樓面

各佔５７萬平方呎，其餘為公共設施及停車場，工程將於２０２３至２０２７年分階段落成。《

香港經濟日報》

