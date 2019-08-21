《經濟通通訊社２１日專訊》吉利（００１７５）宣布，截至今年６月３０日止中期業績，
純利４０﹒１億元（人民幣．下同），按年跌４０％，每股盈利４４﹒３９分，不派息。
期內，收入４７５﹒５９億元，按年跌１１％，毛利８４﹒６９億元，按年跌２２％。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
21/08/2019 12:16
吉利（００１７５）中期盈利４０﹒１億人幣跌４０％，不派息
《經濟通通訊社２１日專訊》吉利（００１７５）宣布，截至今年６月３０日止中期業績，
純利４０﹒１億元（人民幣．下同），按年跌４０％，每股盈利４４﹒３９分，不派息。
期內，收入４７５﹒５９億元，按年跌１１％，毛利８４﹒６９億元，按年跌２２％。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
|生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
|FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
|中國故事21/08/2019
爭奪本港客流 深圳機場準備升空
|生財有道21/08/2019
急跌撈咩股？中電息誘吸引
|生財有道21/08/2019
光伏需求回暖 福萊特玻璃有序擴張
|剖析天下21/08/2019
恐經濟陷衰退 特朗普關稅上略為「褪軚」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰