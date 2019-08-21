吉利（００１７５）中期盈利４０﹒１億人幣跌４０％，不派息

《經濟通通訊社２１日專訊》吉利（００１７５）宣布，截至今年６月３０日止中期業績，

純利４０﹒１億元（人民幣．下同），按年跌４０％，每股盈利４４﹒３９分，不派息。

期內，收入４７５﹒５９億元，按年跌１１％，毛利８４﹒６９億元，按年跌２２％。

（ｈｌ）



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