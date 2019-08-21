東亞（００２３）半年賺１０億元跌７５％，派息減至１１仙

《經濟通通訊社２１日專訊》東亞銀行（０００２３）公布至今年６月底止中期業績，純利

１０億元，按年跌７５％，每股基本盈利為０﹒２２元，派中期息０﹒１１元，去年同期派

０﹒５１元。

期內，淨利息收入７４﹒０６億元升１８％，非利息收入２６﹒９６億元升１８％。

（ｈｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

