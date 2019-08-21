《經濟通通訊社２１日專訊》東亞銀行（０００２３）公布至今年６月底止中期業績，純利
１０億元，按年跌７５％，每股基本盈利為０﹒２２元，派中期息０﹒１１元，去年同期派
０﹒５１元。
期內，淨利息收入７４﹒０６億元升１８％，非利息收入２６﹒９６億元升１８％。
（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
21/08/2019 12:22
東亞（００２３）半年賺１０億元跌７５％，派息減至１１仙
《經濟通通訊社２１日專訊》東亞銀行（０００２３）公布至今年６月底止中期業績，純利
１０億元，按年跌７５％，每股基本盈利為０﹒２２元，派中期息０﹒１１元，去年同期派
０﹒５１元。
期內，淨利息收入７４﹒０６億元升１８％，非利息收入２６﹒９６億元升１８％。
（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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