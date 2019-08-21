東亞冀中國業務表現下半年改善，惟全年難以扭虧

《經濟通通訊社２１日專訊》東亞銀行（０００２３）中國業務今年上半年錄得２８﹒４６

億元淨虧損，該行聯席行政總裁李民斌預料，下半年中國業務將有所改善，並期望可以扭虧，但

始終內地依然有較多不確定因素，判斷下半年業績言之尚早，坦言全年中國業務仍難以「不見

紅」。



＊下半年信貸撥備料低於上半年＊



李民斌估計，內地今年淨息差將受壓，但壓力不會太大，預期下半年信貸撥備將會較上半年

減少。他認為，內地政府印發關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，屬大灣區

部署之一，相信將對本港有利，但同時本港亦需妥善利用自身優勢，與國際接軌。

他表示，該行近年持續降低中國業務的風險水平，但仍有部分貸款與非一線城市的商業房地

產相關。因此有四項早期批出的貸款於上半年出現信貸評級下調，導致產生重大的一次性除稅後

減值損失，該行已主動作出撥備，相信撥備充足。



＊提早完成個人貸款比例目標＊



他指，內地經濟正面臨壓力，加上中美貿易戰，令內地商業房地產壓力加大，該行在

２０１７年已改變策略，減少對房地產企業的貸款，同時亦減少來自非一線城市的貸款，集中於

大型企業，並且對處理貸款更為審慎。

李民斌指，該行已提早完成在２０２０年個人貸款比例達３０％的目標，又指與互聯網公司

合作較想像中理想，期望下半年能維持企業貸款與個人貸款比例為６５％及３５％的水平，同時

會繼續優化個人貨款組合，加強風險管理。（ｓｋ）

