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即市新聞

21/08/2019 17:23

【本港樓市】嘉華會德豐財團啟德住宅地次標價僅低５﹒５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》由嘉華國際（００１７３）、會德豐（０００２０）及中國海
外發展（００６８８）合組的財團，上月以１２７﹒３９８億元奪得啟德第４Ａ區１號住宅地。
地政總署今日以不具名方式，公布三名落選投標者的投標金額介乎１００億至１２０﹒４億元，
即較中標價低約５﹒５％至約２１﹒５％。
　　嘉華、會德豐及中海外財團中標價相當於每呎樓面地價約１﹒１８４２萬元，低於市場此前
估計每呎樓面地價１﹒２１萬至１﹒５萬元，總地價估值為１３０億至１６２億元。（ｃｌ）

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