【本港樓市】私宅轉手獲利比率兩連跌，但平均每宗仍賺８９％

《經濟通通訊社２１日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，社會運動連同中美貿易戰

夾擊下，市場氣氛審慎觀望，個別平手及蝕讓個案略有增加便足以拖低二手私宅轉手獲利比率。

綜合土地註冊處資料所得，今年７月份全港１９４６宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，

帳面獲利個案共１９０７宗，佔比達９８％，較６月的９８﹒２％再跌０﹒２個百分點，連跌兩

個月，創下過去６個月以來的新低。



＊新界區獲利成功比率最高＊



至於每宗私宅轉手的平均賺幅則逆市上升，較６月份再升０﹒４個百分點，報８９％，為連

續３個月錄得升幅，並創下９個月新高。

按物業區域劃分，新界區表現持續領先大市，以９８﹒５％之數成為獲利成功比率最高的分

區，惟較前月回落０﹒２個百分點；港島區亦表現不俗，報９８﹒４％，較前月為佳；至於九龍

區則跑輸大市，只達９６﹒９％，按月跌１個百分點。按物業轉售價格分析，樓價介乎３００萬

至７００萬元以內的兩個中細價樓組別之獲利比率表現最好，同錄得９８﹒８％。



＊本月轉手獲利比率或進一步降至９７％＊



７月份帳面獲利１倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例有回落至４８﹒３％，按月

跌２﹒２個百分點，共錄得９３９宗；至於帳面錄得虧損者有２８宗，佔比按月增至１﹒４％，

按月增加０﹒２個百分點，可見虧損個案佔比有輕微上升。

陳海潮表示，展望８月份，社會運動未見平息，加上中美貿易戰不時節外生枝，預期將令８

月二手私宅轉售獲利比率進一步降至９７％水平，而轉手平均每宗賺幅亦料輕微回落至８８％以

內。（ｃｌ）

