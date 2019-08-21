《再戰明天》聯儲局公布會議記錄，杰克森霍爾經濟政策研討會展開

《經濟通通訊社２１日專訊》明晨（２２日）聯儲局公布會議記錄，杰克森霍爾經濟政策研

討會明展開。美國公布８月服務業ＰＭＩ，歐元區公布消費者信心指數。



＊聯儲局公布會議記錄，杰克森霍爾經濟政策研討會展開＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，美國聯邦公開市場委員會公布７月

３０－３１日政策會議記錄。

明早１１：００ａｍ，中國總理李克強會晤日本外務大臣河野太郎與韓國外交部長官康京和

。河野太郎與康京和在北京參加第九次中日韓外長會議。

明日，英國首相約翰遜與法國總統馬克龍會晤。

歐洲央行執委科爾、連恩與勞滕施萊格參加第４３屆「杰克森霍爾經濟政策研討會：貨幣政

策的挑戰」，研討會由美國堪薩斯城聯邦儲備銀行主辦（至８月２４日）。瑞典央行總裁英韋斯

以觀眾身份出席。

明晚１１：００ｐｍ，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行發布８月製造業調查報告。



＊美國公布８月服務業ＰＭＩ，歐元區公布消費者信心指數＊



在數據方面，明午４：００ｐｍ，歐元區公布８月製造業採購經理人指數４６﹒５下滑至

４６﹒２。同時，台灣公布７月失業率，料由３﹒７４％微降至３﹒７２％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布６月批發貿易，月率跌幅料由１﹒８％收窄至０﹒２％。同

時，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２２萬下降至２１﹒６萬；連續申請失業救濟

金人數料由１７２﹒６萬跌至１７０﹒７萬。

９：４５ｐｍ，美國公布８月服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５３回落至５２﹒８

；製造業採購經理人指數料由５０﹒４微升上５０﹒５。

１０：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者信心指數，跌幅料由６﹒６擴大至７。美國７月領

先指標料由下滑０﹒３％升上０﹒３％。



＊國壽、中電信和雷蛇派業績＊



在本港，明日，六福集團（００５９０）、震雄集團（０００５７）和財華社集團

（０８３１７）等開股東會。

公布業績的公司有：粵海置地（００１２４）、恆騰網絡（００１３６）、利豐

（００４９４）、廣深鐵路股份（００５２５）、山東墨龍（００５６８）、中國海外發展

（００６８８）、中國電信（００７２８）、雷蛇（０１３３７）、碧桂園（０２００７）、

陽光油砂（０２０１２）、中鋁國際（０２０６８）、國泰君安（０２６１１）、中國人壽

（０２６２８）和新奧能源（０２６８８）等。（ｈｏ）

