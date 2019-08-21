【國泰風波】國泰７月載客量按年增加４％，料８月及往後收益受壓

《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）公布，７月份載客量較去年同期有所

增長，惟貨物及郵件運載量則下跌。

國泰航空與國泰港龍航空在７月份合共載客３２７﹒８７萬人次，較去年７月增加４％，乘

客運載率下跌０﹒６個百分點至８６﹒１％，以可用座位千米數計算的運力則上調７﹒２％。今

年首七個月的載客量較去年同期上升 ４﹒４％，而運力則增加６﹒７％。

兩航空公司７月運載的貨物及郵件合共１６﹒９７萬公噸，較去年同期減少８﹒２％，而運

載率下跌７﹒２個百分點至６３﹒１％。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升０﹒８％，

而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為９﹒４％。今年首七個月的載貨量較去年同期減少６﹒１％

，運力上升１％，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌６﹒６％。



＊林紹波料社會事件對８月及往後的收益顯著受壓＊



國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，縱使過去兩個月於香港發生的事件對７月份的客運業

務並沒有嚴重影響，但預計８月及往後的收益將顯著受壓。來港的商務及旅遊的客運需求大幅減

少，亦有見離港的客運量開始回軟，尤以短途航班為甚，包括中國內地、台灣、韓國和東南亞的

航線。

他續指，暑假高峰期首月的客運需求強勁，運載率依然高企，其中印度及台灣的航線持續表

現理想。然而，激烈的市場競爭及過境旅客比例增加，令收益率持續受壓。北美、歐洲及中國內

地航班表現較為遜色。

貨運方面，林紹波指市場氣氛偏軟持續削弱載貨量。南亞是唯一較上月及去年同期有噸位增

長的銷售區域。雖然市場前景仍然不明朗，國泰會繼續密切關注最新動態，致力減輕對業務的影

響，國泰亦會靈活調整運力以配合顧客需求，並加強特殊貨物的運載量。（ｋｙ）

