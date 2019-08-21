【企業盈喜】ＫＡＫＩＫＯ（２２２５）料中期虧轉盈賺７０萬坡元

《經濟通通訊社２１日專訊》ＫＡＫＩＫＯ ＧＲＯＵＰ（０２２２５）發盈喜，預期於截

至今年６月底止六個月錄得未經審核純利約７０萬新加坡元，而去年同期則錄得綜合虧損淨額，

主要由於今年新加坡建築行業持續恢復，建造需求及外籍工人之收費率增加。（ｋｙ）

