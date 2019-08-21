《經濟通通訊社２１日專訊》麥盛資本（０１１９４）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月之除稅後虧損將較截至去年同期之約１﹒６４億元增加。虧損增加主要是由於一次性商譽減值
虧損約２﹒７４億元所致。（ｋｙ）
21/08/2019 18:07
【企業盈警】麥盛資本（１１９４）料上半年除稅後虧損增加
《經濟通通訊社２１日專訊》麥盛資本（０１１９４）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月之除稅後虧損將較截至去年同期之約１﹒６４億元增加。虧損增加主要是由於一次性商譽減值
虧損約２﹒７４億元所致。（ｋｙ）
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