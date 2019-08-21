《經濟通通訊社２１日專訊》偉祿集團（０１１９６）被沽空機構ＥＭＥＲＳＯＮ指誇大收
購物業成本，董事會發澄清公告，強烈否認該報告針對公司作出之不公平負面陳述╱評論，並認
為有關陳述╱評論為毫無根據且嚴重誤導。董事會建議股東及潛在投資者於使用該報告所載資料
時務請審慎行事。（ｋｙ）
21/08/2019 18:36
偉祿澄清沽空機構ＥＭＥＲＳＯＮ評論毫無根據且嚴重誤導
《經濟通通訊社２１日專訊》偉祿集團（０１１９６）被沽空機構ＥＭＥＲＳＯＮ指誇大收
購物業成本，董事會發澄清公告，強烈否認該報告針對公司作出之不公平負面陳述╱評論，並認
為有關陳述╱評論為毫無根據且嚴重誤導。董事會建議股東及潛在投資者於使用該報告所載資料
時務請審慎行事。（ｋｙ）
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