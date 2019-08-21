偉祿澄清沽空機構ＥＭＥＲＳＯＮ評論毫無根據且嚴重誤導

《經濟通通訊社２１日專訊》偉祿集團（０１１９６）被沽空機構ＥＭＥＲＳＯＮ指誇大收

購物業成本，董事會發澄清公告，強烈否認該報告針對公司作出之不公平負面陳述╱評論，並認

為有關陳述╱評論為毫無根據且嚴重誤導。董事會建議股東及潛在投資者於使用該報告所載資料

時務請審慎行事。（ｋｙ）

