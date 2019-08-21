【貿易開戰】法巴：美國施壓升級，中國需更多政策抵銷下行風險

《經濟通通訊社２１日專訊》法國巴黎銀行（ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ）發表報告稱，中國

經濟增長已為貿易戰付出了沉重代價；７月份令人失望的數據反映內地需求疲弱，估計ＧＤＰ增

長可能已遠低於６％。

美國對中國施壓升級，已加深了不確定性、削弱經濟信心及增加經濟下行風險，中國需要更

多及更有效的政策努力以抵銷增長的下行風險；然而，中國面對的限制更多的是來自需求面而非

供應面。由於政治及經濟的障礙，刺激措施的作用已遠低於過往。

報告認為，中國進一步刺激措施有三個主要障礙：債務上升、高房價及金融風險上升。

隨著經濟放緩以及就業市場面臨更大壓力，該行預計中國將採取溫和的刺激措施來抵御增長

減速：

在貨幣政策方面，人行保持流動性相對較寬鬆，尤其是在接管包商銀行之後，人行要求銀行

改善信貸結構，例如減少向房地產板塊貸款，向制造業及中小企業增加貸款。

在財政政策方面，報告指當局於６－７月增加發行政府債券，部分市場參與者期望提高發行

額度。但報告認為近期的政策言論表明這不大可能，因中共中央政治局會議的公告並沒有提到政

府債券，只提到持續推行降稅減費。

投資政策方面，報告稱中央政治局會議要求採取措施穩定製造業投資及支持基建項目，特別

是實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流及ＩＴ網絡等。目前雖未看到主要政策細

節或行動出台，但相信政策性銀行可能被引導通過增加發債去支持基建項目。（ｃｔ）

