港股止跌轉升，全日收漲３８點報２６２７０，成交７５１億



《經濟通通訊社２１日專訊》中美繼續隔空開火，美國總統特朗普指必須在貿易問題上對付

中國，而中國官媒反駁指美國公司倒閉怨不得中國。另外，投資者亦等待美聯儲主席鮑威爾本周

五（２３日）講話，致隔晚美股回吐，道指結束三連升失守２６０００點關口。港股今早低開

７１點報２６１６０點，其後跌幅擴大至１５５點低見２６０７５。午後醫藥股繼續有資金流入

支撐大市，港股升幅走強，最高見２６３１８點漲８６點。最終全日收升３８點或０﹒１５％，

報２６２７０點。主板成交７５０﹒９４億元減少約５﹒５％。國企指數報１０１７７，升４４

點或０﹒４４％。

Ａ股走勢反覆，上證綜指收報２８８０點，升不足１點；深成指報９３２２點，跌５點。兩

市合共成交４５４４﹒５１億元人民幣減少１３﹒２％。

本港重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒３５％，報５７﹒２元；騰訊（００７００）

跌跌０﹒２４％，報３３２﹒６元；阿里巴巴延遲本港上市時間至今年十月份，港交所

（００３８８）微漲０﹒７９％，報２５４﹒４元；友邦（０１２９９）走高０﹒１３％，報

７７﹒５元；中移動（００９４１）跌０﹒４５％，報６６﹒９５元。

另外，東亞銀行（０００２３）中期業績純利按年跌７５％至１０億元，該股全日挫

１﹒６５％，報２０﹒８５元。



＊醫保局出政策藥股續受捧，手機、手遊股個別走＊



醫藥股受追捧，國家醫保局在吹風會上初步確定將１２８個藥品納入擬談判准入範圍，包括

１０９個西藥和１９個中成藥，醫藥股繼續攀升。中生製藥（０１１７７）飆３﹒５６％，報

１０﹒４６元；石藥（０１０９３）緊隨其後，走高３﹒４７％，報１４﹒９元，領漲國指股；

國藥（０１０９９）升１﹒９７％，報２８﹒５元；藥明康德（０２３５９）漲２﹒９％，報

８３﹒３元。

手機設備股個別走，小米集團（０１８１０）次季智能手機收入按年升５％，惟全日走低

４﹒９８％，報８﹒９６元；聯想集團（００９９２）挫４﹒４６％，報５﹒３６元；中興通訊

（００７６３）與海信集團達戰略合作協議，股價走高５﹒９４％，報２０﹒７元；瑞聲科技

（０２０１８）微升０﹒３９％，報３８﹒６５元；舜宇光學（０２３８２）漲１﹒１４％，報

１０６﹒８元。

手遊股個別走，金山軟件（０３８８８）料下半年遊戲利潤遜預期，股價挫４﹒７３％，報

１４﹒５元；雲遊（００４８４）漲２﹒４６％，報４﹒５８元；網龍（００７７７）軟

０﹒８４％，報１９﹒９８元；第七大道（００７９７）飆１３﹒２２％，報１﹒９７元；

ＩＧＧ（００７９９）揚４﹒０２％，報５﹒６９元。



＊中華煤氣成最差藍籌，華潤膺最佳藍籌及國指股＊



公用股大致向下，香港中華煤氣（００００３）中期純利按年跌１８﹒８％至３８﹒８９億

元，而且遭野村看淡降目標價至１３﹒１元，該股全日挫５﹒２６％，報１６﹒２元，為全日表

現最差藍籌；中電（００００２）軟０﹒２４％，報８２﹒４５元；電能實業（００００６）軟

０﹒２８％，報５４﹒３５元。港鐵公司（０００６６）微升０﹒１％，報４８﹒７元；領展

（００８２３）微升０﹒５３％，報９４﹒３元。

內房股大致上揚，華潤置地（０１１０９）獲匯證上調目標價，由４０﹒６元升至４３﹒３

元，維持買入評級，股價全日漲４﹒４５％，報３２﹒８５元，為全日表現最佳藍籌及國指股；

碧桂園（０２００７）揚１﹒８３％，報１０元；中海外（００６８８）微升０﹒９７％，報

２５﹒９元；融創中國（０１９１８）獲多家銀行共提供２﹒８億美元貸款，全日漲２﹒７５％

，報３５﹒４５元；雅居樂（０３３８３）中期純利按年升３５﹒１％至５０﹒７７億元人民幣

，全日走高５﹒６％，報１０﹒３８元。

新高；海底撈（０６８６２）上半年多賺近四成一，飆７﹒６９％，報３４﹒３元；蒙牛

（０２３１９）揚１﹒５７％，報３２﹒２５元；日清食品（０１４７５）飆７﹒６７％，報

６﹒６元；旺旺（００１５１）微升０﹒３２％，報６﹒３２元。（ｊｔ）

