《鍾之日記》魚缸悶場升，東亞業績差

《鍾之日記》８月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美繼續隔空開火，美國總統特朗普最新表示，必須在貿易問題上與中國抗衡，即使這會對

美國經濟造成短期傷害，因為中方在數十年來一直在欺騙美國。美國國務卿蓬佩奧又指，在華為

問題上沒有分歧，強調讓中國的電訊系統進入美國網絡或全球網絡構成了巨大的國家安全風險。

官媒《人民日報》刊文反擊指出，美方單方面挑起的中美經貿摩擦不斷升級，已使愈來愈多

的美國公司叫苦不迭、裁員不斷，就是明證。但是，美國公司倒閉怨不得中國。文章諷刺美國「

自己生病，硬要別人吃藥」，然而治療病症，不是靠造謠污蔑抹黑能奏效的，也不是靠砌門檻、

揮大棒就能根治的。



＊醫藥股撐港股＊



美方持續對華態度強硬，為股市帶來低氣壓。另外，投資者亦等待美聯儲主席鮑威爾本周五

（２３日）講話，港股今早低開７１點報２６１６０點，其後跌幅擴大至１５５點。午後醫藥股

繼續有資金流入支撐大市，港股止跌回升，最終全日收升３８點或０﹒１５％，報２６２７０點

。主板成交７５０﹒９４億元減少約５﹒５％。

受香港政局動盪加劇影響，市場傳出阿里巴巴或推遲在港上市計劃至１０月，集資額最多

１５０億美元，港交所（００３８８）微升０﹒７９％。

醫藥股受追捧，新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》確定將１２８個

藥品納入擬談判准入範圍，值得注意的是，此次醫保局明確取消了地方醫保目錄調整權。藥品目

錄調整對藥企銷售額或存負面影響。不過，醫藥股繼續攀升。中生製藥（０１１７７）飆

３﹒５６％，石藥（０１０９３）走高３﹒４７％；藥明康德（０２３５９）漲２﹒９％。

小米集團（０１８１０）次季智能手機收入按年升５％，惟全日走低４﹒９８％。



＊上海科創板上市滿月顯露頹勢＊



滬綜指全日窄幅波動，收升０﹒０１％，報２８８０﹒３３點，無力挑戰二千九，深成指軟

０﹒０６％。兩市全日成交４５４５億元人民幣，按日大減１３﹒２％。

科創板今日開板滿月，彭博編制的科創板市值加權指數周三收盤重挫６﹒７％，創逾兩周來

的最大跌幅，２８只股票僅沃爾德一隻上漲。科創板整體成交額今日降至１７２億元人民幣，創

下一個月來的次低。



＊東亞中期純利銳減七成半，內地業務今年難以扭虧＊



東亞銀行（０００２３）早在６月已經發盈警，預告中期純利會大幅倒退。醜婦終須見家翁

，東亞今日公布上半年純利僅錄１０億元，按年大減７５％。每股基本盈利為０﹒２２元。中期

息亦由去年同期的０﹒５１元削至０﹒１１元。

期內，淨利息收入７４﹒０６億元升１８％，非利息收入２６﹒９６億元升１８％。但導致

純利倒退的主因是上半年中國業務錄得２８﹒４６億元淨虧損，主要由於４項內地早年批出的貸

款，於今年上半年出現信貸級別下調，而部分貸款資產已出售予第三方。導致上半年金融資產減

值損失支銷淨額，急升近１７倍，至５０﹒６億元。內地業務減值貸款比率則大幅升至

４﹒８９％，上升３﹒１６個百分點。

聯席行政總裁李民斌表示，該行近年持續降低中國業務的風險水平，但仍有部分貸款與非一

線城市的商業房地產相關。該行已主動作出撥備，相信撥備充足。

他續指，下半年中國業務將有所改善，並期望可以扭虧，但始終內地依然有較多不確定因素

，判斷下半年業績言之尚早，坦言全年中國業務仍難以「不見紅」。

東亞收跌１﹒７％，報２０﹒８５元。



＊萬科半年純利增三成，關注深圳新規劃商機＊



萬科企業（０２２０２）公布，截至６月３０日止中期純利約１１８﹒４１億元人民幣，去

年同期增２９﹒７９％，每不派中期股息。期內收入增約３２﹒８６％，房地產業務銷售額

增長９﹒６％。萬科企業現價升１﹒４％，報２８﹒２５元，盤中曾破２０天線（２８﹒３５元

）。

該集團期內新開工面積１９５３萬平方米，同比下降１５﹒９％，佔全年開工計劃的

５４﹒１％，竣工面積１０６０萬平方米，同比增長１５﹒６％，佔全年竣工計劃的３４﹒５％

，預計全年竣工面積將與年初計劃基本持平。

萬科上半年獲取新項目５４個，權益規劃建築面積９４１﹒８萬平方米，按建築面積計算，

８２％的新增項目位於一、二線城市。

中央日前發布文件支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，萬科總裁兼首席執行官祝九

勝表示，萬科高度關注該規劃，相信在粵港澳大灣區協同方面，深圳會起到應有的作用。祝九勝

稱萬科會密切關注土地市場供應及房地產市場的變化，為深圳進一步提升競爭力作出本地企業應

有的貢獻。



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