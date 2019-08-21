【藥品目錄】產品獲新納入醫保，華森製藥漲４％，貝達藥業升３％

《經濟通通訊社２１日專訊》國家公布新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品

目錄》，２０２０年１月１日起實施，新增藥品主要覆蓋了國家基本藥物、癌症及罕見病等重大

疾病治療用藥、慢性病用藥（如糖尿病用藥）、兒童用藥等。今次是國家醫保局成立後首次全面

調整，也是自２０００年以來的一次全面梳理。值得注意的是，此次醫保局明確取消了地方醫保

目錄調整權。

華森製藥（深：００２９０７）旗下六味安神膠囊獲納入醫保範圍，股價升３﹒６％，報

１６﹒７３元人民幣；貝達藥業（深：３００５５８）表示，公司產品埃克替尼獲納入醫保範圍

，股價升３﹒２％，報５０﹒５５元人民幣。

其他醫藥個股有升有跌，應視乎其公司產品是否被納入新醫保用藥名單。華北製藥

（滬：６００８１２）漲７﹒９％，山大華特（深：０００９１５）漲４﹒３％，太龍藥業（滬

：６００２２２）升４％，海翔藥業（深：００２０９９）升３﹒９％，華森製藥

（深：００２９０７）升３﹒８％；基蛋生物（滬：６０３３８７）挫７﹒６％，普洛藥業（深

：０００７３９）跌２﹒９％，天目藥業（滬：６００６７１）跌２﹒７％，漢森製藥（深：０

０２４１２）跌２﹒５％，瑞普生物（深：３００１１９）跌２﹒３％。（ｅｙ）

