  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2019 09:49

【藥品目錄】產品獲新納入醫保，華森製藥漲４％，貝達藥業升３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家公布新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品
目錄》，２０２０年１月１日起實施，新增藥品主要覆蓋了國家基本藥物、癌症及罕見病等重大
疾病治療用藥、慢性病用藥（如糖尿病用藥）、兒童用藥等。今次是國家醫保局成立後首次全面
調整，也是自２０００年以來的一次全面梳理。值得注意的是，此次醫保局明確取消了地方醫保
目錄調整權。
　　華森製藥（深：００２９０７）旗下六味安神膠囊獲納入醫保範圍，股價升３﹒６％，報
１６﹒７３元人民幣；貝達藥業（深：３００５５８）表示，公司產品埃克替尼獲納入醫保範圍
，股價升３﹒２％，報５０﹒５５元人民幣。
　　其他醫藥個股有升有跌，應視乎其公司產品是否被納入新醫保用藥名單。華北製藥
（滬：６００８１２）漲７﹒９％，山大華特（深：０００９１５）漲４﹒３％，太龍藥業（滬
：６００２２２）升４％，海翔藥業（深：００２０９９）升３﹒９％，華森製藥
（深：００２９０７）升３﹒８％；基蛋生物（滬：６０３３８７）挫７﹒６％，普洛藥業（深
：０００７３９）跌２﹒９％，天目藥業（滬：６００６７１）跌２﹒７％，漢森製藥（深：０
０２４１２）跌２﹒５％，瑞普生物（深：３００１１９）跌２﹒３％。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態21/08/2019
意總理請辭 提前大選機會增
專訪20/08/2019
【大灣區－專訪】仲量聯行最看好深廣樓市 二線城市有待外溢利好
FOCUS20/08/2019
【FOCUS】「魔笛」再起、漁翁得利 「撤回」修例有轉機?
生財有道20/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：恒指26500阻力大
生財有道20/08/2019
【深圳先行】張智威：對大灣區經濟有利 深控、雅居樂現價可追入
國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金