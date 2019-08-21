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即市新聞

21/08/2019 08:46

【駐滬專電】滬深改革聯手亮劍，Ａ股長牛有跡可循

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》近日深圳和上海進一步深化改革開放的信
號，極大程度提升了投資者對中國經濟和Ａ股市場的信心。
　　在《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》後相隔一日，中國（上海）自
貿區臨港新片區於昨日（２０日）正式揭牌，令Ａ股市場出現積極反應。
　　深圳本地概念股和上海自貿區概念股昨日表現搶眼，Ｗｉｎｄ深圳指數成分股中有２１隻股
票漲停，Ｗｉｎｄ上海自貿區指數也有多隻成分股表現不俗。
　　業內人士指，在當前全球經濟和市場不確定性升溫的背景下，中國持續推進改革開放成為一
抹亮色。從對深圳、上海等進一步改革開放的政策支持，到引導資金更好支持中小微企業發展，
政策利好多點開花，Ａ股底部已築牢，改革正在為Ａ股長牛積蓄力量。
　　華泰證券認為，經過改革開放發展，深圳在體制紅利和城市包容性上處於領先地位，《意見
》在經濟、社會、文化、民生、生態方面都提出了具體的要求。在此基礎上，深圳將繼續引領中
國的高質量發展。
　　山西證券指出，打造全球高端資源要素配置的核心功能是臨港新片區的重要任務，也是新片
區的獨特功能。建立以投資貿易自由化為核心的制度體系，會加快將上海建設成為國際金融中心
，對經濟的帶動作用明顯。

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