【駐滬專電】上海金融成立一周年，加強金融審判專業化服務科創板

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》在上海金融法院成立一周年之際，上海市

高級人民法院院長劉曉雲昨日在「金融司法與金融改革開放」研討會上披露，截至目前，上海金

融法院共受理各類金融案件逾６６００件，標的總金額超過１１００億元人民幣，依法審理了全

國首例涉上市公司證券虛假陳述責任群體性糾紛示範案件等。

他又提到，上海金融法院成立以來，制定了五年發展規劃綱要，建立了全國首創證券示範判

決機制，積極服務保障設立科創板並試點註冊制改革，舉辦金融司法國際研討會，加強金融審判

實務研究。

