【人行新招】瑞銀：新ＬＰＲ對市場利率、人幣匯率等影響有限

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布改革後的首個的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。

瑞銀證券大中華區首席經濟學家汪濤表示，鑒於新的ＬＰＲ將參考利率水平明顯較低的ＭＬＦ利

率進行報價，不再預計人行會在２０２０年一季度降低基準貸款利率。汪濤認為新ＬＰＲ對市場

利率的影響相對有限，且全球主要央行降息也推動了中美利差擴大，新ＬＰＲ機制對人民幣匯率

的影響微乎其微。



＊ＬＰＲ改革非大幅降息，對整體經濟增長拉動有限＊



新ＬＰＲ公布１年期品種ＬＰＲ為４﹒２５％，僅比此前報價低６個基點、高於ＭＬＦ利率

９５個基點。同時，５年期以上ＬＰＲ報４﹒８５％，低於５年期以上基準貸款利率５個基點。

汪濤解釋，雖然人行鼓勵銀行通過運用新ＬＰＲ來降低新發放貸款的利率，但銀行在ＬＰＲ基礎

上如何確定實際貸款利率卻尚不清楚。實際貸款利率可能並不會明顯低於新的ＬＰＲ，因此不應

將本次ＬＰＲ改革解讀為大幅降息，料只會短期內銀行平均貸款利率僅略有下降。

汪濤指，如果今年美聯儲再降息５０個基點，屆時人行可能順勢下調ＭＬＦ利率１０個基點

。雖然新ＬＰＲ傳遞了寬鬆信號、會引導債券收益率下行，除非短端市場利率明顯降低，長期國

債收益率的下行幅度也會比較有限。人行可以通過降準等方式增加流動性投放、下調公開市場操

作利率等方式引導短端利率下行。

而對於銀行及企業影響，新ＬＰＲ形成機制應能引導貸款利率小幅下行，這應有助於減輕企

業的償債負擔，特別是在利潤增長乏力、通縮壓力上升的背景下。但鑒於經濟增速放緩、貿易摩

擦相關的不確定性持續存在，汪濤認為企業融資需求較為疲弱，因此新ＬＰＲ形成機制對整體經

濟增長的拉動比較有限。（ａｃ）

