《經濟通通訊社２１日專訊》中央發布的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區
的意見》中提到「支持深圳加快建設全球海洋中心城市」。中集集團（０２０３９）
（深：００００３９）表示，公司會立足現有業務基礎和資源，海工裝備、海洋漁業裝備、海上
風電、可燃冰勘探開發等裝備研發設計、製造，積極參與海洋經濟、海洋城市建設。但該公司指
，深圳建設全球海洋中心城市基礎還比較薄弱，需要政府方面的進一步推動。
中集集團Ａ股目前微升０﹒５％，報１０﹒１９元人民幣。Ｈ股現價則升１％，報７﹒０７
港元。（ａｃ）
21/08/2019 10:40
【深圳先行】中集集團稱積極參與海洋經濟建設，Ａ股微升０﹒５％
《經濟通通訊社２１日專訊》中央發布的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區
的意見》中提到「支持深圳加快建設全球海洋中心城市」。中集集團（０２０３９）
（深：００００３９）表示，公司會立足現有業務基礎和資源，海工裝備、海洋漁業裝備、海上
風電、可燃冰勘探開發等裝備研發設計、製造，積極參與海洋經濟、海洋城市建設。但該公司指
，深圳建設全球海洋中心城市基礎還比較薄弱，需要政府方面的進一步推動。
中集集團Ａ股目前微升０﹒５％，報１０﹒１９元人民幣。Ｈ股現價則升１％，報７﹒０７
港元。（ａｃ）
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