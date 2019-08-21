  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2019 10:40

【深圳先行】中集集團稱積極參與海洋經濟建設，Ａ股微升０﹒５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中央發布的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區
的意見》中提到「支持深圳加快建設全球海洋中心城市」。中集集團（０２０３９）
（深：００００３９）表示，公司會立足現有業務基礎和資源，海工裝備、海洋漁業裝備、海上
風電、可燃冰勘探開發等裝備研發設計、製造，積極參與海洋經濟、海洋城市建設。但該公司指
，深圳建設全球海洋中心城市基礎還比較薄弱，需要政府方面的進一步推動。
　　中集集團Ａ股目前微升０﹒５％，報１０﹒１９元人民幣。Ｈ股現價則升１％，報７﹒０７
港元。（ａｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事21/08/2019
爭奪本港客流　深圳機場準備升空
生財有道21/08/2019
急跌撈咩股？中電息誘吸引
生財有道21/08/2019
光伏需求回暖 福萊特玻璃有序擴張
剖析天下21/08/2019
恐經濟陷衰退 特朗普關稅上略為「褪軚」
剖析天下21/08/2019
印度短期風險 不容忽視
國際動態21/08/2019
意總理請辭 提前大選機會增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金