《經濟通通訊社２１日專訊》中央日前發布的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示
範區的意見》中提到「支持深圳加快建設全球海洋中心城市」。
據內媒報道，海蘭信（深：３０００６５）表示，海蘭信擬聯合深圳海洋院所與高校在深圳
聯合設立海洋科技研發中心，並計劃將公司海底網關鍵技術與裝備研發與海試、生產落地深圳。
該公司認為，深圳具有得天獨厚的海洋條件，適合海洋探測傳感器相關產業的發展。
海蘭信目前漲逾２％，報１４﹒５７元人民幣。（ａｃ）
21/08/2019 11:04
【深圳先行】海蘭信計劃將海底網技術與裝備研發、生產落地深圳
《經濟通通訊社２１日專訊》中央日前發布的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示
範區的意見》中提到「支持深圳加快建設全球海洋中心城市」。
據內媒報道，海蘭信（深：３０００６５）表示，海蘭信擬聯合深圳海洋院所與高校在深圳
聯合設立海洋科技研發中心，並計劃將公司海底網關鍵技術與裝備研發與海試、生產落地深圳。
該公司認為，深圳具有得天獨厚的海洋條件，適合海洋探測傳感器相關產業的發展。
海蘭信目前漲逾２％，報１４﹒５７元人民幣。（ａｃ）
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