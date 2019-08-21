《經濟通通訊社２１日專訊》中央日前發布文件支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區
。萬科（０２２０２）（深：０００００２）總裁、首席執行官祝九勝表示，作為從深圳成長起
來的企業，萬科高度關注，相信在粵港澳大灣區協同方面，深圳會起到應有的作用。從土地市場
供應到房地產市場的變化，萬科會密切關注，盡力配合好，為深圳進一步提升競爭力做出本地企
業應有的貢獻。（ａｃ）
21/08/2019 14:58
【深圳先行】萬科：高度關注深圳先行示範區，配合房地產市場變化
《經濟通通訊社２１日專訊》中央日前發布文件支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區
。萬科（０２２０２）（深：０００００２）總裁、首席執行官祝九勝表示，作為從深圳成長起
來的企業，萬科高度關注，相信在粵港澳大灣區協同方面，深圳會起到應有的作用。從土地市場
供應到房地產市場的變化，萬科會密切關注，盡力配合好，為深圳進一步提升競爭力做出本地企
業應有的貢獻。（ａｃ）
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