【深圳先行】萬科：高度關注深圳先行示範區，配合房地產市場變化

《經濟通通訊社２１日專訊》中央日前發布文件支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區

。萬科（０２２０２）（深：０００００２）總裁、首席執行官祝九勝表示，作為從深圳成長起

來的企業，萬科高度關注，相信在粵港澳大灣區協同方面，深圳會起到應有的作用。從土地市場

供應到房地產市場的變化，萬科會密切關注，盡力配合好，為深圳進一步提升競爭力做出本地企

業應有的貢獻。（ａｃ）

