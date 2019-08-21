【藥品目錄】新版國家醫保藥品目錄發布，進一步優化藥品結構

《經濟通通訊社２１日專訊》國家醫保局、人社部２０日正式公布新版《國家基本醫療保險

、工傷保險和生育保險藥品目錄》，２０２０年１月１日起實施，新版藥品目錄共收載藥品

２６４３個：西藥１３２２個、中成藥１３２１個（含民族藥９３個）；中藥飲片納入８９２個

。新增１４８個品種，其中，西藥４７個，中成藥１０１個，新增藥品主要覆蓋了國家基本藥物

、癌症及罕見病等重大疾病治療用藥、慢性病用藥（如糖尿病用藥）、兒童用藥等。

對於臨床價值高但價格昂貴或對基金影響較大的專利獨家藥品，根據專家評審和投票遴選結

果，初步確定將１２８個藥品納入擬談判准入範圍，包括１０９個西藥和１９個中成藥。

調出品種１５０個：約一半是被國家藥監部門撤銷文號的藥品，其餘主要是臨床價值不高、

濫用明顯、有更好替代的藥品；值得注意的是，第一批國家重點監控合理用藥藥品目錄中的藥品

被全部調出。此外，目錄內部分易濫用的藥品還被進一步加強了限定支付管理。

業內人士表示，藥品目錄調整是國家醫保局成立後首次全面調整，也是自２０００年第一版

藥品目錄以來對原有目錄品種的一次全面梳理。通過調整，國家醫保藥品目錄實現了藥品「有進

有出」，基金支出「騰籠換鳥」。目錄內藥品結構進一步優化，管理更加嚴格規範，用藥保障質

量和水平進一步提高。

值得注意的是，對於目錄內藥品調整，過去地方醫保部門在國家目錄的基礎上有１５％的調

整權利，但此次醫保局明確取消地方醫保目錄調整權。（ｃａ）

