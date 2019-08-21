【藥品目錄】國泰君安：藥品目錄調整對藥企銷售額存負面影響

《經濟通通訊社２１日專訊》國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險常規準入部分的新版

藥品名單公布。國泰君安發表研報認為，此次目錄調整的方向反映醫保局比以往更加關注提升醫

保基金的使用效益。因此，循證醫學以及產能效率將成為藥企未來研發新產品所必須關注的重點

。

。

另外，此次新調入的產品之中，中成藥數目是西藥數目的兩倍以上，說明盡管對開具中成藥

處方和中藥飲片處方的醫生資質要求更加嚴格，國家依然會繼續大力發展中醫藥產業。

文件還提及各地不得對國家醫保藥品目錄中的藥品進行調整或調整相關藥品的限定支付範圍

；對於原省級醫保藥品目錄內按規定調增的乙類藥品，應在３年內逐步消化。消化過程中，各省

應優先將納入國家重點監控範圍的藥品調整出支付範圍。國泰君安認為這個要求影響的產品和企

業數目比較多，預計不少企業的銷售額將受到不同程度的負面影響。



＊考慮下調石藥集團、四環醫藥盈利預測＊



報告預期石藥集團（０１０９３）短期將受到小幅負面影響，主要考慮到現有主要品種沒有

被新調入國家醫保藥品目錄，所以對石藥集團的具體影響仍不能判斷。

報告又預計四環醫藥（００４６０）受得短期影響較大，主要考慮到現有主要品種沒有被新

調入國家醫保藥品目錄，而公司有７個主要品種被納入國家重點監控藥品目錄將在３年內被逐步

調出省級醫保目錄。

國泰君安表示考慮在下一份公司報告中下調石藥集團與四環醫藥的盈利預測，並檢討相應的

目標價與投資評級。當前，石藥集團的目標價是１９港元，投資評級為「買入」；四環醫藥的目

標價是２﹒７１港元，投資評價為「收集」。（ｃａ）



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