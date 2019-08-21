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即市新聞

21/08/2019 09:56

【貿易開戰】官媒再評中美貿戰：美國公司倒閉怨不得中國

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易戰火未止，美國總統特朗普表示，即使會對美國經濟
造成短期傷害，都必須在貿易問題上與中國抗衡，又指中方在數十年來一直在欺騙美國。
　　官媒《人民日報》再次作出反擊，今天刊出題為《美國公司倒閉怨不得中國》的評論文章。
　　文章稱，將本國問題諉過於他國，是美國一些人的熟套路、老玩法。最近，他們聲嘶力竭地
叫嚷「中國對美國市場傾銷商品」，衝擊美國產業，導致美國公司倒閉。一副怒氣沖沖、興師問
罪的架勢。似乎美國的公司倒閉都是他人犯的錯，但明眼人一看便知，這是典型的嫁禍於人，栽
贓他人。
　　文章認為，中國商品因生產成本較低質量過硬，在自由貿易基礎上進行合法、正當交易，表
現出較強的國際市場競爭力，這是再自然不過的經濟現象。美國一些人天天把「自由競爭的市場
」掛在嘴邊，但做起來卻是另外一套。美方隨意採用第三方國家價格做對比，對中國產品進行傾
銷認定。如今，美國產業已轉向高端製造業、現代服務業等，造成就業崗位減少的原因８０％以
上都來自新技術帶來的效率提升。這是符合經濟發展規律的必然走向，也是美國自己的務實選擇

　　文章還諷刺美國，「自己生病，硬要別人吃藥。」經濟全球化時代，市場推動各國以自身資
源稟賦優勢加入國際產業鏈條，國際生產組織體系聯繫愈來愈緊密、分工愈來愈明晰。而美國一
些人一邊享受著國際產業分工帶來的好處，一邊裝成「美國很受傷」的樣子，甚至把市場優勝劣
汰的正常企業倒閉現象歸咎於他國，充分暴露美國一些人強權霸凌的本質，欲壑難填的本性，信
口雌黃的本領。
　　文章呼籲，治療病症，不是靠造謠污蔑抹黑能奏效的，也不是靠砌門檻、揮大棒就能根治的
。美方單方面挑起的中美經貿摩擦不斷升級，已使愈來愈多的美國公司叫苦不迭、裁員不斷，就
是明證。（ｃａ）

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