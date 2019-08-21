【華為動向】無懼美打壓，華為周五將發布新ＡＩ處理器及計算框架

《經濟通通訊社２１日專訊》華為將在本周五（２３日）將舉行Ａｓｃｅｎｄ ９１０

ＡＩ處理器和Ｍｉｎｄ Ｓｐｏｒｅ計算框架發布會。會上，華為將發布與ＡＩ有關的重大技術

。

另外，繼ＮＴＴ Ｄｏｃｏｍｏ後，日本最大移動通信運營商都科摩公司２０日宣布，將從

２１日開始接受華為Ｐ３０ Ｐｒｏ智能手機的預訂。至此，日本三大運營商均已重啟銷售華為

手機。都科摩公司宣布，此前停止接受預訂的華為Ｐ３０ Ｐｒｏ ＨＷ－０２Ｌ恢復預訂，預

計９月正式銷售。（ｃａ）

