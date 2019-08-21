《經濟通通訊社２１日專訊》北大荒農墾集團總公司與華為技術有限公司簽署戰略合作協議
，雙方將在華為雲建設、平安墾區、智慧農業及人才培養等方面深化合作。
根據協議，雙方將利用自身資源和行業優勢優先為對方提供全方位的支持服務，秉承優勢互
補、資源共享的原則，共同建立戰略合作夥伴關係，在華為雲建設、平安墾區、智慧農業、人才
培養等多領域開展深入合作，聯合探索打造新的業務發展模式，全面推進北大荒集團數字化轉型
。（ｃａ）
21/08/2019 10:43
【華為動向】北大荒集團與華為簽署戰略合作協議
《經濟通通訊社２１日專訊》北大荒農墾集團總公司與華為技術有限公司簽署戰略合作協議
，雙方將在華為雲建設、平安墾區、智慧農業及人才培養等方面深化合作。
根據協議，雙方將利用自身資源和行業優勢優先為對方提供全方位的支持服務，秉承優勢互
補、資源共享的原則，共同建立戰略合作夥伴關係，在華為雲建設、平安墾區、智慧農業、人才
培養等多領域開展深入合作，聯合探索打造新的業務發展模式，全面推進北大荒集團數字化轉型
。（ｃａ）
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