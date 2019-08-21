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21/08/2019 13:27

【人行新招】渣打：短期貸款回報率下降，銀行債券需求或增

　　《經濟通通訊社２１日專訊》針對ＬＰＲ改革對市場帶來的影響，渣打銀行資深中國經濟學
家李煒認為，短期內由於貸款回報率下降，銀行或會增加對債券的需求。貸款利率和財富管理產
品的收益率長期或將下降，因為銀行面臨著淨息差和資本回報率的壓力。
　　渣打銀行預計，今年內或會進一步下調存款準備金率和ＭＬＦ利率，以減輕銀行淨息差和淨
資產回報率的壓力，促進可持續的信貸增長。（ｗｌ）

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