《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元，連續第三日淨回籠。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
21/08/2019 09:24
【人行收水】消息稱人行今進行６００億逆回購，淨回籠４００億
《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元，連續第三日淨回籠。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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