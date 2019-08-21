《經濟通通訊社２１日專訊》高盛稱已向中證監提交申請，將公司在華合資證券公司高盛高
華的持股比例提高至５１％，此前持股比例為３３％。
根據中證監網站顯示，已於８月１９日接收到高盛高華證券增加註冊資本且股權結構發生重
大調整審批的材料。（ｅｙ）
21/08/2019 11:37
【擴大開放】高盛向中證監申請控股在華合資證券公司高盛高華
《經濟通通訊社２１日專訊》高盛稱已向中證監提交申請，將公司在華合資證券公司高盛高
華的持股比例提高至５１％，此前持股比例為３３％。
根據中證監網站顯示，已於８月１９日接收到高盛高華證券增加註冊資本且股權結構發生重
大調整審批的材料。（ｅｙ）
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