【擴大開放】高盛向中證監申請控股在華合資證券公司高盛高華

《經濟通通訊社２１日專訊》高盛稱已向中證監提交申請，將公司在華合資證券公司高盛高

華的持股比例提高至５１％，此前持股比例為３３％。

根據中證監網站顯示，已於８月１９日接收到高盛高華證券增加註冊資本且股權結構發生重

大調整審批的材料。（ｅｙ）

