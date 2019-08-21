【貿易開戰】外交部回應特朗普對中美關係言論：合則兩利鬥則俱傷

《經濟通通訊社２１日專訊》外交部發言人耿爽今日主持例行記者會。有記者就美國總統特

朗普最新談及中美關系、經貿合作的有關內容提問，特朗普總統稱美國必須「應對中國」，美國

經濟因此遭受的影響是短期的。耿爽表示，目前美國企業在華年銷售額達到７０００億美元，利

潤超過５００億美元。中美合則兩利、斗則俱傷，雙方存在經貿分歧不可怕，關鍵是要通過對話

協商來解決問題，中方希望美方能夠同中方相向而行，落實兩國元首大阪會晤共識。

對於美國國務卿蓬佩奧稱，中方曾在香港、南海、人權等問題上作出過諸多承諾，我們必須

達成一項可驗證、可執行的貿易協議，確保不會受到中國不守信行為的影響。耿爽表示，中國人

一向講究君子一言，駟馬難追。孔子兩千多年前就教育我們要「言必信，行必果」。這是中國的

文化傳統，也是為人處事之道。中國在遵守國際條約、履行國際義務方面，有著很好的信譽記錄

。

他指出，倒是美國，動輒就違背承諾、推翻共識、踐踏規則，遠的像退出《巴黎氣候協定》

、《伊朗核問題全面協議》就不說了，近的美國剛剛退出《中導條約》，對自己作出的事關全球

戰略平衡與穩定的重大承諾說反悔就反悔，有何信譽可言。

他又指，一個頻頻「變臉」、「毀約」、「退群」，動不動就掀桌子走人的國家，根本沒有

資格對他國談什麼守信、談什麼承諾、談什麼履約。（ｃａ）

