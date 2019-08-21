  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2019 17:08

【貿易開戰】外交部回應特朗普對中美關係言論：合則兩利鬥則俱傷

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外交部發言人耿爽今日主持例行記者會。有記者就美國總統特
朗普最新談及中美關系、經貿合作的有關內容提問，特朗普總統稱美國必須「應對中國」，美國
經濟因此遭受的影響是短期的。耿爽表示，目前美國企業在華年銷售額達到７０００億美元，利
潤超過５００億美元。中美合則兩利、斗則俱傷，雙方存在經貿分歧不可怕，關鍵是要通過對話
協商來解決問題，中方希望美方能夠同中方相向而行，落實兩國元首大阪會晤共識。
　　對於美國國務卿蓬佩奧稱，中方曾在香港、南海、人權等問題上作出過諸多承諾，我們必須
達成一項可驗證、可執行的貿易協議，確保不會受到中國不守信行為的影響。耿爽表示，中國人
一向講究君子一言，駟馬難追。孔子兩千多年前就教育我們要「言必信，行必果」。這是中國的
文化傳統，也是為人處事之道。中國在遵守國際條約、履行國際義務方面，有著很好的信譽記錄

　　他指出，倒是美國，動輒就違背承諾、推翻共識、踐踏規則，遠的像退出《巴黎氣候協定》
、《伊朗核問題全面協議》就不說了，近的美國剛剛退出《中導條約》，對自己作出的事關全球
戰略平衡與穩定的重大承諾說反悔就反悔，有何信譽可言。
　　他又指，一個頻頻「變臉」、「毀約」、「退群」，動不動就掀桌子走人的國家，根本沒有
資格對他國談什麼守信、談什麼承諾、談什麼履約。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
中國故事21/08/2019
爭奪本港客流　深圳機場準備升空
生財有道21/08/2019
急跌撈咩股？中電息誘吸引
生財有道21/08/2019
光伏需求回暖 福萊特玻璃有序擴張
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金